С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригласила студентов Петербургского государственного университета профсоюзов (ГУП) на преддипломную практику в министерство.

Мария Захарова в субботу принимает участие в праздновании Дня знаний в ГУП. По признанию Захаровой, она завидует нынешним студентам.

"Я действительно вам очень завидую. Я сейчас прошла по коридорам, по залам, библиотеке. И я поняла, что для тех, кто только сегодня начинает свой путь в высшем образовании, открываются фантастические возможности. Мне бы очень хотелось хотя бы на пару дней окунуться в эту среду", — сказала Захарова.

Схожие эмоции, добавила Захарова, она испытывает, когда видит детей, которым еще предстоит прочитать "Трех мушкетеров". В качестве своеобразного подарка студентам ГУП Захарова заявила, что МИД ждет их на преддипломную практику в министерстве.

"Мы готовы рассмотреть различные формы прохождения этой практики, включая дистанционные курсы, дистанционную поддержку, которую мы могли бы организовать", — сказала Захарова.

С началом учебного года студентов ГУП пришли поздравить глава российских профсоюзов Михаил Шмаков, директор департамента информации и печати министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, судья Конституционного суда РФ Гадис Гаджиев, адвокат Генри Резник, губернатор Санкт-Петербурга (1996-2003) Владимир Яковлев, посол Индии Баласубрамиан Гангадхаран, Индонезии — Мохамад Вахид Суприяди и другие гости.