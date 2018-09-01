Количество поступивших в вузы МЧС в этом году выросло на четверть

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В этом году в учебные заведения МЧС поступили около тысячи абитуриентов, что на 220 человек больше, чем в прошлом году, говорится в пресс-релизе министерства.
Всего в вузах МЧС обучаются около 10 тысяч человек.
Первый замглавы МЧС Александр Чуприян в субботу вручил первые офицерские звания "младший лейтенант внутренней службы" 224 курсантам четвертого и пятого курсов Академии государственной противопожарной службы МЧС России, которая отмечает 85-летний юбилей.
Академия за 85 лет подготовило более 30 тысяч инженеров пожарной безопасности, в том числе более 2 тысяч специалистов для 18 иностранных государств. В вузе проводятся исследования в рамках 10 научных школ. На специальном факультете по работе с иностранными гражданами обучаются более 200 специалистов из Абхазии, Армении, Вьетнама, Украины, Казахстана, Киргизии, Кубы, Молдовы, Монголии, Южной Осетии.