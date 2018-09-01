Онищенко предложил запретить продажу кофе на территории школ

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Запрет продажи кофеиносодержащих напитков на территории школ, введенный в Южной Корее, является правильной мерой, такой опыт могла бы перенять и Россия, считает бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Ранее сообщалось, что южнокорейские власти водят запрет на продажу кофеиносодержащих напитков на территории школ, обновленный "Специальный закон о безопасной диете для детей" вступает в силу с 14 сентября.

"Правильная мера, и я думаю, что мы вполне можем, опираясь на этот опыт, продолжить эту работу и в нашей стране", — сказал Онищенко РИА Новости.

Он пояснил, что кофеин, по сути, является наркотиком, так как вызывает привыкание. При этом он содержится в энергетических напитках, запрет на продажу которых есть и в России.

Депутат также обратил внимание на особенность детской психики.

"Если он (ребенок – ред.) не видит, он не интересуется. Как только он увидел – все, надо попробовать", — добавил Онищенко.

По его словам, нужно сделать все, чтобы максимально исключить возможность доступа детей к тому, что может перерасти в пагубную привычку.