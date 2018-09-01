За инъекцию наркоманам хотят привлекать к уголовной ответственности

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. СК РФ предлагает дополнить статью 230 уголовного кодекса о склонении к употреблению наркотиков термином "содействие", это позволит наказывать лиц, которые делают инъекции наркоманам или предоставляют помещение под притон, сообщил представитель управления процессуального контроля ведомства Павел Зенкович.

По словам Зенковича, данная статья в настоящее время не охватывает всех возможных противоправных действий по вовлечению в употребление наркотиков.

"Целесообразно было бы внести изменения в статью, чтобы помимо склонения было слово "содействие". Сюда уже попадут лица, которые предоставляют квартиры для употребления наркотических средств, так называемые "кольщики", которые сами ставят инъекции, лица, которые приносят наркотик по просьбе покупателей — чьи действия мы сейчас не можем квалифицировать как склонение", — пояснил Зенкович на заседании рабочей группы по профилактике употребления и распространения наркотиков среди несовершеннолетних, прошедшем в Общественной палате РФ.

Он добавил, что в настоящее время при задержании сбытчика "без наркотика на руках" в ряде случаев его можно привлечь к ответственности по 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). При этом наказать пособника в приобретении наркотика невозможно, если масса приобретенного вещества не является хотя бы значительным размером. Кроме того, действия покупателя нельзя квалифицировать как склонение, если он приобрел наркотик по просьбе третьего лица.

В разговоре с РИА Новости Зенкович пояснил, что данное предложение сформировано на основе имеющихся у СК РФ наработок по расследованию уголовных дел, в частности по сбыту наркотиков несовершеннолетними. По его словам, данные предложения в данный момент не оформлены в готовый законопроект и "об этом говорить пока рано".

"Количество несовершеннолетних, совершивших преступления по сбыту наркотиков, в России выросло, в то же время число подростков, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения, напротив, уменьшилось. То есть можно сделать вывод, что зачастую подростки сами не потребители наркотиков, но торгуют ими с целью повышения своего материального состояния", — подчеркнул представитель СК РФ.

Согласно российскому законодательству, сбытом нельзя признавать введение инъекций одним лицом другому, если наркотик принадлежит самому потребителю. Кроме того, не является сбытом приобретение запрещенных веществ посредником на деньги потребителя, по его просьбе, а также когда покупатель хотел лишь оказать помощь потребителю. При этом значительный объем приобретенного наркотика может свидетельствовать об умысле сбыта у покупателя.

В конце июня 2018 года на заседании государственного антинаркотического комитета глава МВД РФ Владимир Колокольцев отметил, что в последние годы в России наметились новые тенденции, повлекшие изменение структуры наркорынка. Он отметил увеличение удельного веса изымаемой "синтетики", доля которой в 2017 году выросла более чем на четверть. В то же время, по словам Колокольцева, растет число пациентов с зависимостью от психостимуляторов.

Летом 2017 года глава ведомства отмечал, что в России существенно увеличилось число несовершеннолетних с зависимостью от психостимуляторов и, как следствие, страдающих психозами. В 26 регионах, как сообщал Колокольцев, отмечено превышение среднероссийского показателя отравлений наркотиками среди подростков, из них в 12 субъектах — в два раза и более. При этом почти половина таких случаев пришлась на курительные смеси.