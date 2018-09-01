Опять сотка. Как школы готовили к ЕГЭ рекордсменов по баллам

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Александр Чернышев. Сегодня у одиннадцатиклассников начался последний учебный год. Считаные месяцы отделяют их от главного школьного испытания — ЕГЭ. Подготовка к экзамену ложится на плечи не только детей, но и учителей. Прошлый учебный год показал, что опытные наставники успешно справляются с этой задачей: по информации Рособрнадзора, процент "высокобалльников" вырос, в то же время стало меньше тех, кто не преодолел минимальный порог. В канун Дня знаний РИА Новости поговорило с учителями самых умных выпускников.

Анжелика Чермянина преподает уже 27 лет, последние семь — в физико-математическом лицее при Томском политехническом университете. Здесь учатся только десяти- и одиннадцатиклассники. Большинство собираются поступать в столичные вузы. За свою карьеру педагог выпустила немало талантливых детей. Вот только сильны они, как правило, в точных науках, а учитель готовит их к ЕГЭ по русскому языку.

"Конфликт физиков и лириков у нас налицо: не раз заставала детей на русском и литературе за решением математических задач. Им они отдают преимущество и дома. Однако спасает общая мотивация — к нам приходят те, кто хочет учиться. Даже если база слабовата, старшеклассники тянутся за сильными и стремятся сдать ЕГЭ на высокий бал, чтобы выбирали они, а не их. Зачастую так и получается", — рассказывает учительница.

Это подтверждают результаты: в 2018 году на три класса — три стобалльника. Среди них Глеб Уткин — на том же уровне, что и русский язык, он сдал информатику с физикой. Средний балл по русскому остальных лицеистов — 85-87. По данным Рособрнадзора, общероссийский показатель — 70,9.

"Многим русский нужен при поступлении — они и стараются. Чтобы заинтересовать остальных, захожу через литературу: наши дети читают хорошую "зарубежку" — Сэлинджер, Фицджеральд, Ремарк. Им всегда интересно профессиональное мнение о книге. После девятого класса приходят с желанием поспорить: предлагают свою трактовку классики, ставят, казалось бы, прописные истины под сомнение. Важно не раздражаться, а уметь выслушать, иногда и согласиться с учениками — дать им свободу размышлять, которую они очень ценят", — раскрывает секреты профессии учитель.

© Фото : из личного архива Анжелики Чермяниной Анжелика Чермянина © Фото : из личного архива Анжелики Чермяниной Анжелика Чермянина

По ее словам, проникшись интересом к литературе, а вместе с этим и уважением к преподавателю, школьники по-другому смотрят и на уроки русского языка.

Чтобы трудный материал усваивался лучше, ученик должен быть не объектом, а субъектом знания, уверена Чермяшина. "Моя задача — показать путь, пойдя по которому они найдут верный ответ. Кроме того, важно отсечь лишнее. Школьная программа по русскому языку в старших классах — повторение уже изученного. Конечно, можно загрузить детей, к примеру, тонкостями фонетики, доказать, что они ничего не знают. Однако такие темы достаточно взять обзорно. Оставшееся время лучше использовать для подготовки к ЕГЭ", — считает Чермянина.

Настраивать школьников на предстоящий экзамен Анжелика начинает с первого урока в десятом классе. "Знакомимся с нормами языка — их массив достаточно большой. Стараюсь объяснить, почему они существуют именно в том, а не ином виде. Постоянно пишем сочинения: здесь главное — объяснить ребенку, что он может выстраивать текст по собственной логике, но надо иметь в виду критерии оценки — они достаточно формальны и лучше держать их в голове", — отмечает педагог.

Она признается, что во время занятий ориентируется на слабых учеников. Однако система обучения в лицее выстроена так, что каждый обязан взять несколько спецкурсов. Среди прочих на выбор — русский язык. Здесь планка уже ориентирована на сильных.

Соревновательный момент

Как рассказали РИА Новости в Рособрнадзоре, экзамен по русскому языку в 2018 году сдавали более 674 тысяч школьников. На втором месте по количеству участников базовая математика — 570 тысяч. Для получения аттестата необходимо преодолеть минимальный порог по этому экзамену. На третьем — профильная математика: 416 тысяч. Результат засчитывается при поступлении в вуз.

Средняя оценка по профильной математике в 2018-м — 49,8. Максимальный балл набрали 145 человек. Одна из умниц — ученица орловского лицея № 40 Саша Комарова. По химии и биологии у нее тот же показатель. Хорошо справились с экзаменом и ее одноклассники. "В классе средний балл по математике — 65, двенадцать учеников набрали за 80. Неплохо, хотя всегда хочется лучше", — говорит корреспонденту РИА Новости преподаватель лицея Татьяна Бунакова.

© Фото : из личного архива Татьяны Бунаковой Татьяна Бунакова © Фото : из личного архива Татьяны Бунаковой Татьяна Бунакова

Она полагает, что главная проблема школьников — нехватка времени: "В старших классах им нужно освоить и школьную программу, и подготовиться к ЕГЭ. При этом первое от второго довольно сильно отличается, а количество часов ограничено. Приходится дополнительно заниматься с детьми во время каникул и после уроков".

На уроке Бунакова каждому старается подобрать материал "по зубам". "Начинаем с вопросов по домашнему заданию. Если их нет, даю сильным задачу поинтереснее, с теми, кто послабее, отрабатываю решения более стандартных случаев. Потом меняемся: детально разбираем сложный пример, а уже получившая навык часть класса в это время его шлифует. В конце время от времени устраиваю проверочные", — описывает школьные будни педагог.

Чтобы дети не заскучали, преподаватель поддерживает в классе дух соревнования: "Часто ученики предлагают разные решения одной и той же задачи. Каждый настаивает на своем. Мы выбираем самое красивое или же самое быстрое, ведь экзамен длится всего четыре часа — времени в обрез. То же самое с задачей по геометрии, где нужно не только "найти", но и "доказать": многие пускаются в слишком запутанные рассуждения. Другие, наоборот, ленятся много писать. Необходимо показать, где золотая середина".

Сдвоенные уроки математик использует для того, чтобы подопечные попробовали пройти экзамен от начала до конца. "Важнее всего для них знать, на какой балл они могут рассчитывать. В интернете много качественных тестовых вариантов экзамена. От контрольной к контрольной дети, как правило, растут. Правильно сравнивать их только с ними самими, а не пытаться равнять всех под одну гребенку", — считает учитель.

И добавляет: экзамен позволяет проверить как простейшие навыки, так и умение размышлять и абстрагироваться от шаблонов. "Чтобы ребенок получил высокий результат, нужно научить его думать нестандартно. Даже в простейших заданиях часто есть "закавыка", не увидев которую можно обидно потерять балл".

Чувствовать эпоху

Другие дисциплины сдавали куда меньше одиннадцатиклассников. Историю — около 118 тысяч. Из них максимальный балл набрали 206 человек. В их числе Катерина Кравцова — ученица школы № 8 города Конаково в Тверской области. Тот же результат у нее по литературе и русскому, а по английскому до максимума не дотянула два балла.

Ее преподаватель по истории Людмила Гевондян скромничает: "Сама девочка такая — много читала, на все имеет свое мнение. И спортом занималась, и общественной деятельностью — я лишь помогла ей раскрыть потенциал. Времени разве что не жалела: она и ее одноклассница, которая тоже прилично сдала историю, приходили на дополнительные занятия или после уроков".

"Конечно, к ЕГЭ нужно заучивать много фактического материала. Но он никогда не усвоится, если нет общего представления об исторических эпохах и личностях. Все должно быть максимально наглядно, чтобы лучше усваивалось. Поэтому на уроках используем презентации с историческими картами, портретами и фотографиями", — раскрывает свою методику учитель.

По ее мнению, ЕГЭ по истории — один из сложнейших: "В него входит все — от важнейших дат до культуры и науки в разное время. Историческое эссе сверх того требует от ребят творческого подхода и знания взглядов ключевых историков. Чтобы наработать такой багаж, нужен не один год. Поэтому всегда говорю младшим ребятам: старайтесь определиться заранее и попробовать свои силы уже в девятом классе на ОГЭ".

Успехи подопечных для Людмилы большая радость: "Ощущение, что вкладывался не зря, окрыляет. Ведь от экзамена зависит будущее ребенка, а ради этого стоит постараться".