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Общество

Опять сотка. Как школы готовили к ЕГЭ рекордсменов по баллам

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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкСдача ЕГЭ по географии, информатике и ИКТСдача ЕГЭ по географии, информатике и ИКТ
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Александр Чернышев. Сегодня у одиннадцатиклассников начался последний учебный год. Считаные месяцы отделяют их от главного школьного испытания — ЕГЭ. Подготовка к экзамену ложится на плечи не только детей, но и учителей. Прошлый учебный год показал, что опытные наставники успешно справляются с этой задачей: по информации Рособрнадзора, процент "высокобалльников" вырос, в то же время стало меньше тех, кто не преодолел минимальный порог. В канун Дня знаний РИА Новости поговорило с учителями самых умных выпускников.

"Показать путь к знанию"
Учитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ по информатике и ИКТ в 2018 году
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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"Стал понятен всем". Как за десять лет поменялся ЕГЭ

Анжелика Чермянина преподает уже 27 лет, последние семь — в физико-математическом лицее при Томском политехническом университете. Здесь учатся только десяти- и одиннадцатиклассники. Большинство собираются поступать в столичные вузы. За свою карьеру педагог выпустила немало талантливых детей. Вот только сильны они, как правило, в точных науках, а учитель готовит их к ЕГЭ по русскому языку.

"Конфликт физиков и лириков у нас налицо: не раз заставала детей на русском и литературе за решением математических задач. Им они отдают преимущество и дома. Однако спасает общая мотивация — к нам приходят те, кто хочет учиться. Даже если база слабовата, старшеклассники тянутся за сильными и стремятся сдать ЕГЭ на высокий бал, чтобы выбирали они, а не их. Зачастую так и получается", — рассказывает учительница.

Это подтверждают результаты: в 2018 году на три класса — три стобалльника. Среди них Глеб Уткин — на том же уровне, что и русский язык, он сдал информатику с физикой. Средний балл по русскому остальных лицеистов — 85-87. По данным Рособрнадзора, общероссийский показатель — 70,9.

"Многим русский нужен при поступлении — они и стараются. Чтобы заинтересовать остальных, захожу через литературу: наши дети читают хорошую "зарубежку" — Сэлинджер, Фицджеральд, Ремарк. Им всегда интересно профессиональное мнение о книге. После девятого класса приходят с желанием поспорить: предлагают свою трактовку классики, ставят, казалось бы, прописные истины под сомнение. Важно не раздражаться, а уметь выслушать, иногда и согласиться с учениками — дать им свободу размышлять, которую они очень ценят", — раскрывает секреты профессии учитель.

© Фото : из личного архива Анжелики ЧермянинойАнжелика Чермянина
© Фото : из личного архива Анжелики Чермяниной
Анжелика Чермянина

По ее словам, проникшись интересом к литературе, а вместе с этим и уважением к преподавателю, школьники по-другому смотрят и на уроки русского языка.

Чтобы трудный материал усваивался лучше, ученик должен быть не объектом, а субъектом знания, уверена Чермяшина. "Моя задача — показать путь, пойдя по которому они найдут верный ответ. Кроме того, важно отсечь лишнее. Школьная программа по русскому языку в старших классах — повторение уже изученного. Конечно, можно загрузить детей, к примеру, тонкостями фонетики, доказать, что они ничего не знают. Однако такие темы достаточно взять обзорно. Оставшееся время лучше использовать для подготовки к ЕГЭ", — считает Чермянина.

Школьники на едином государственном экзамене. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Настраивать школьников на предстоящий экзамен Анжелика начинает с первого урока в десятом классе. "Знакомимся с нормами языка — их массив достаточно большой. Стараюсь объяснить, почему они существуют именно в том, а не ином виде. Постоянно пишем сочинения: здесь главное — объяснить ребенку, что он может выстраивать текст по собственной логике, но надо иметь в виду критерии оценки — они достаточно формальны и лучше держать их в голове", — отмечает педагог.

Она признается, что во время занятий ориентируется на слабых учеников. Однако система обучения в лицее выстроена так, что каждый обязан взять несколько спецкурсов. Среди прочих на выбор — русский язык. Здесь планка уже ориентирована на сильных.

Соревновательный момент

Как рассказали РИА Новости в Рособрнадзоре, экзамен по русскому языку в 2018 году сдавали более 674 тысяч школьников. На втором месте по количеству участников базовая математика — 570 тысяч. Для получения аттестата необходимо преодолеть минимальный порог по этому экзамену. На третьем — профильная математика: 416 тысяч. Результат засчитывается при поступлении в вуз.

Средняя оценка по профильной математике в 2018-м — 49,8. Максимальный балл набрали 145 человек. Одна из умниц — ученица орловского лицея № 40 Саша Комарова. По химии и биологии у нее тот же показатель. Хорошо справились с экзаменом и ее одноклассники. "В классе средний балл по математике — 65, двенадцать учеников набрали за 80. Неплохо, хотя всегда хочется лучше", — говорит корреспонденту РИА Новости преподаватель лицея Татьяна Бунакова.

© Фото : из личного архива Татьяны БунаковойТатьяна Бунакова
© Фото : из личного архива Татьяны Бунаковой
Татьяна Бунакова

Она полагает, что главная проблема школьников — нехватка времени: "В старших классах им нужно освоить и школьную программу, и подготовиться к ЕГЭ. При этом первое от второго довольно сильно отличается, а количество часов ограничено. Приходится дополнительно заниматься с детьми во время каникул и после уроков".

На уроке Бунакова каждому старается подобрать материал "по зубам". "Начинаем с вопросов по домашнему заданию. Если их нет, даю сильным задачу поинтереснее, с теми, кто послабее, отрабатываю решения более стандартных случаев. Потом меняемся: детально разбираем сложный пример, а уже получившая навык часть класса в это время его шлифует. В конце время от времени устраиваю проверочные", — описывает школьные будни педагог.

Чтобы дети не заскучали, преподаватель поддерживает в классе дух соревнования: "Часто ученики предлагают разные решения одной и той же задачи. Каждый настаивает на своем. Мы выбираем самое красивое или же самое быстрое, ведь экзамен длится всего четыре часа — времени в обрез. То же самое с задачей по геометрии, где нужно не только "найти", но и "доказать": многие пускаются в слишком запутанные рассуждения. Другие, наоборот, ленятся много писать. Необходимо показать, где золотая середина".

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Сдвоенные уроки математик использует для того, чтобы подопечные попробовали пройти экзамен от начала до конца. "Важнее всего для них знать, на какой балл они могут рассчитывать. В интернете много качественных тестовых вариантов экзамена. От контрольной к контрольной дети, как правило, растут. Правильно сравнивать их только с ними самими, а не пытаться равнять всех под одну гребенку", — считает учитель.

И добавляет: экзамен позволяет проверить как простейшие навыки, так и умение размышлять и абстрагироваться от шаблонов. "Чтобы ребенок получил высокий результат, нужно научить его думать нестандартно. Даже в простейших заданиях часто есть "закавыка", не увидев которую можно обидно потерять балл".

Чувствовать эпоху

Другие дисциплины сдавали куда меньше одиннадцатиклассников. Историю — около 118 тысяч. Из них максимальный балл набрали 206 человек. В их числе Катерина Кравцова — ученица школы № 8 города Конаково в Тверской области. Тот же результат у нее по литературе и русскому, а по английскому до максимума не дотянула два балла.

Ее преподаватель по истории Людмила Гевондян скромничает: "Сама девочка такая — много читала, на все имеет свое мнение. И спортом занималась, и общественной деятельностью — я лишь помогла ей раскрыть потенциал. Времени разве что не жалела: она и ее одноклассница, которая тоже прилично сдала историю, приходили на дополнительные занятия или после уроков".

Чистый бланк ответов и ручки перед началом ЕГЭ. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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"Конечно, к ЕГЭ нужно заучивать много фактического материала. Но он никогда не усвоится, если нет общего представления об исторических эпохах и личностях. Все должно быть максимально наглядно, чтобы лучше усваивалось. Поэтому на уроках используем презентации с историческими картами, портретами и фотографиями", — раскрывает свою методику учитель.

По ее мнению, ЕГЭ по истории — один из сложнейших: "В него входит все — от важнейших дат до культуры и науки в разное время. Историческое эссе сверх того требует от ребят творческого подхода и знания взглядов ключевых историков. Чтобы наработать такой багаж, нужен не один год. Поэтому всегда говорю младшим ребятам: старайтесь определиться заранее и попробовать свои силы уже в девятом классе на ОГЭ".

Успехи подопечных для Людмилы большая радость: "Ощущение, что вкладывался не зря, окрыляет. Ведь от экзамена зависит будущее ребенка, а ради этого стоит постараться".

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