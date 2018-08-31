МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России подготовило и направило в правительство страны предложения по введению обязательной установки счетчиков с функцией дистанционной передачи данных. Об этом представители ведомства сообщили газете "Известия".

Как подчеркнули в Минстрое, наличие "умных" счетчиков в многоквартирных домах освободит жильцов от необходимости самостоятельно передавать показания приборов. Устройства будут направлять в расчетный центр актуальную информацию о потреблении энергетических ресурсов в режиме реального времени, отметили в пресс-службе министерства.

"Планируется, что автоматическими системами учета энергоресурсов будут обеспечены все новостройки, вводимые в эксплуатацию после первого января 2020 года", — рассказали представители ведомства.

При этом предполагается, что "умными" счетчиками оснастят не только новые дома.

"Планируется, что одновременно с проверкой возможно будет производить переоснащение или замену приборов учета на интеллектуальные системы с передачей данных онлайн", — заявили в Минстрое.

В настоящее время законопроект об интеллектуальных системах учета электроэнергии находится на рассмотрении в Госдуме. В ноябре он был принят в первом чтении. Интеллектуальная система учета включает в себя, в частности, "умные" счетчики, способные удаленно передавать показатели, и различные датчики, позволяющие следить за работой электросетей, чтобы, например, быстро находить повреждения.