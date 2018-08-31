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Общество

Многодетная семья Львовых из Чувашии победила в конкурсе "Семья года"

(обновлено: 19:15 31.08.2018)
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© Фото : пресс-служба министерства труда и социальной защиты Чувашской республикиСемья года в ЧувашииСемья года в Чувашии
© Фото : пресс-служба министерства труда и социальной защиты Чувашской республики

ЧЕБОКСАРЫ, 31 авг — РИА Новости. Семья Львовых из Чебоксар в этом году победила на всероссийском конкурсе "Семья года" в номинации "Многодетная семья", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства труда и социальной защиты Чувашии.

Конкурс "Семья года" ежегодно проводят Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Минтруд России. В этом году в конкурсе приняли участие 329 семей из 85 регионов страны. В номинации "Многодетная семья" было подано 74 заявки — на одну меньше, чем в прошлом году.

По решению регионального комитета на конкурсе Чувашию представила семья Львовых из города Чебоксары. В декабре прошлого года они стали победителями регионального этапа конкурса, в котором приняли участие 28 семей.

© Фото : пресс-служба министерства труда и социальной защиты Чувашской республикиДолгожданная встреча - наши девочки с главой ЧР М.В.Игнатьевым
© Фото : пресс-служба министерства труда и социальной защиты Чувашской республики
Долгожданная встреча - наши девочки с главой ЧР М.В.Игнатьевым

Дружная семья

Александр и Татьяна Львовы воспитывают шестерых детей, трое из них — приемные. Александр — индивидуальный предприниматель, Татьяна — учитель начальных классов. Они получают ежемесячное пособие, как приемные родители. Их дети — победители и лауреаты различных спортивных и творческих конкурсов.

Руки ребенка и матери. Архивное фото
© Depositphotos / inarik
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Старшей дочери Юлии 22 года, она окончила факультет искусств ЧГУ имени И.Н. Ульянова, а сейчас учится на заочном отделении факультета журналистики ЧГУ. В свободное время занимается музыкой. Дочь Анна — студентка второго курса экономического факультета ЧГУ — тоже занимается музыкой. Михаил учится в восьмом классе, ему 14 лет, и он занимается теннисом. Якову 11 лет, он учится в шестом классе, увлекается футболом, а младшие дочери Мария и Дарья шести лет ходят в детский сад и на танцы.

"Идея поучаствовать в конкурсе пришла спонтанно. После участия в региональном этапе конкурса мы подали заявку на всероссийский конкурс: захотели достойно представить родной край и получить положительный опыт семейных династий", — говорит Татьяна.

По её словам, они подготовили видеоролик о своей семье и отправили его на конкурс. Автором идеи была сама Татьяна.

"В минуты вдохновения мне пришла мысль снять ролик о дружной жизни семьи в юмористическом жанре. Со съемками помогал профессиональный оператор, с которым долго спорили о сценарии. В итоге материал был отснят за один день. Монтаж также не занял много времени и результат оправдал все ожидания", — говорит Татьяна.

Итоговые мероприятия Всероссийского конкурса "Семья года" пройдут в Москве 21-23 ноября. В концертном зале гостиницы "Космос" в Москве состоится торжественная церемония награждения. Победители будут отмечены памятными наградами и дипломом. По результатам конкурса также будет издана книга "Семья года. Россия 2018", в которую войдут истории всех семей-победителей и список участников конкурса этого года.

© Фото : пресс-служба министерства труда и социальной защиты Чувашской республикиДень отца, 2013 год
© Фото : пресс-служба министерства труда и социальной защиты Чувашской республики
День отца, 2013 год

Глобальные мечты

В дальнейшем семья Львовых планирует принять участие в Фестивале-конкурсе "Успешная семья Приволжья", который пройдет в Саранске 21-22 сентября.

Чебоксары. Архивное фото
© Depositphotos / alexnikit
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"Мечты у нас глобальные — чтобы все дети, оставшиеся без родителей, были интегрированы в общество и не чувствовали бы себя обделенными, чтобы из каждого ребенка, оказавшегося в тяжелой ситуации вырос настоящий человек. Нужно объединить все семьи, в которых живут приемные дети с целью обмена опытом. А из более приземленного мечтаем построить детскую площадку во дворе дома", — говорит Александр.

По данным пресс-службы Минтруда Чувашии, в республике реализуется социально ориентированная политика, направленная на укрепление института семьи, поддержку материнства и детства. Так на поддержку семей и детей в регионе в этом году направлено более 8,6 миллиарда рублей.

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