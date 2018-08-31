Голикова рассказала подробности о переобучении лиц предпенсионного возраста

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Нет никаких опасений возможного роста безработицы на фоне увеличения числа потенциальных работников из-за переобученных людей предпенсионного возраста, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Нет, не опасаемся. У нас нет таких рисков. Мы считаем, что у нас есть возможность предоставить людям и предпенсионного возраста такую же возможность, которая предоставляется людям молодым", — сказала Голикова, отвечая на вопрос, насколько оправдано переобучение для людей предпенсионного возраста и нет ли опасений по поводу возможного роста безработицы из-за того, что потенциальной рабочей силы на рынке труда станет больше.

Вице-премьер добавила, что часть людей, которые продолжают работать и за рамками пенсионного возраста, "тоже могут воспользоваться этой возможностью".

Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Изменения предполагается сделать поэтапными с 2019 года. Палата одобрила базовые положения документа, теперь до 24 сентября к нему будут собирать поправки, затем пройдут голосования во втором и третьем чтениях и рассмотрение в Совете Федерации.

В среду президент РФ Владимир Путин выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.

При этом Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65. Среди других предложений — многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повышены, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность. Предложения по изменению пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму, отметил Путин.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.