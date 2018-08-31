Голикова рассказала о возможной ставке налога для самозанятых

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Правительство склоняется к тому, чтобы ставка налога для самозанятых, которые предоставляют услуги физлицам, составляла 4%, юрлицам — 6%, при этом налог будет включать в себя страховые взносы на обязательное медицинское страхование, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Сейчас, я должна сказать, что мы близки к решению, склоняемся к тому, что ставка по услугам, которые предоставляют физическим лицам, не должна превышать 4%, ставка по услугам, которые предоставляют юридическим лицам и индивидуальные предприниматели, не должна превышать 6%, но это я вам говорю пока предположение, окончательное решение будет в скором времени принято", — сказала Голикова.

По ее словам, предполагается, что эти 4% и 6% будут в себя включать страховые взносы на обязательное медицинское страхование. "И сейчас мы прорабатываем предоставление гражданам удобного механизма для пенсионных взносов. Эта тема у нас еще не получила окончательного решения, но мы близки к такому решению", — добавила вице-премьер.

Голикова подчеркнула, что необходимо создать такой удобный режим, который бы вовлекал людей в процесс цивилизованной уплаты налогов, чтобы это не погубило индивидуальное предпринимательство.