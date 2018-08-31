Голикова ответила на вопросы о пенсионных изменениях

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Пенсионные изменения позволят индексировать пенсии выше уровня инфляции в ближайшие шесть лет и после 2024 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Она добавила, что "мы каждый раз, каждый год и дальше, на долгосрочную перспективу будем увеличивать пенсии выше инфляции".
По словам вице-премьера к 2030-2031 годам Пенсионный фонд перестанет зависеть от федерального бюджета.
Штрафы за дискриминацию
Вице-премьер также рассказала, что правительство работает над усилением ответственности за трудовую дискриминацию. В том числе это будет касаться и дискриминации работодателями людей предпенсионного возраста.
"Что касается административной ответственности, то у нас в принципе есть уже в административно-процессуальном кодексе соответствующая ответственность, речь идёт о том, чтобы ее несколько усилить с точки зрения размеров штрафов. Вот над чем мы сейчас работаем", — сказала Голикова на пресс-конференции.
Уголовная ответственность может быть связана со 145 статьей УК о необоснованном отказе в приеме на работу. Сейчас эта статья предусматривает штраф до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательные работы на срок до 360 часов.
Досрочный выход на пенсию
Около 127 тысяч женщин, которые имеют трех или четырех детей, ежегодно будут получать право на досрочный выход на пенсию в 2019-2024 годах, заявила вице-премьер.
"Потом за границами 2024 года эта численность возрастает, и она составит 2,5 миллиона человек, и соответственно у нас и расходы возрастают по этим мерам", — уточнила она.
Что касается женщин, которые имеют пять и более детей, эта норма была в базовом законе, и она не менялась. Право на досрочный выход на пенсию имеют и женщины с родными детьми, и усыновители. При этом норма не распространяется на опекунов, уточнила Голикова.
Финансирование изменений
Все меры обеспечены законом о федеральном бюджете, законом о бюджете пенсионного фонда, а также законом о бюджете фонда обязательного медицинского страхования. Последний упомянут, потому что поправками предусмотрена двухдневная диспансеризация, что тоже обеспечивается государственными гарантиями, уточнила вице-премьер.
Ожидаемый эффект
"Это пока даже цифры я вам привожу без учета тех инициатив, которые были предложены президентом. <…> Инициативы, озвученные президентом, тоже стоят соответствующих ресурсов, и они будут учтены в бюджет", — пояснила Голикова.
Она назвала предложения главы государства "справедливо выработанным компромиссом". Голикова подчеркнула, что обращению президента предшествовали "серьезные обсуждения в экспертном сообществе".
Обращение Путина
При этом президент предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, возраст выхода на пенсию для женщин должен быть 60 лет вместо предложенных 63. Также многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, а условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены. Кроме того, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста необходимо повысить, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность.
Предложения по изменению пенсионной системы в ближайшее время оформят как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму, отметил Путин.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Установлен он еще в 1930-х годах. Вопрос об изменениях в пенсионное законодательство обсуждается достаточно давно. Необходимость изменений обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда число работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве государств мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.