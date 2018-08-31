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Общество

Голикова ответила на вопросы о пенсионных изменениях

Сюжет:
Телеобращение Путина по пенсионным изменениям (101)
(обновлено: 17:44 31.08.2018)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции по вопросам изменений в пенсионном законодательстве. 31 августа 2018Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции по вопросам изменений в пенсионном законодательстве. 31 августа 2018
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Пенсионные изменения позволят индексировать пенсии выше уровня инфляции в ближайшие шесть лет и после 2024 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о расходах федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в части демографии, здравоохранения, образования, социального обеспечения
© РИА Новости / Александр Астафьев
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"К 2024 году средний размер пенсии составит чуть больше двадцати тысяч рублей. Что будет дальше? Президент попросил, поручил в своем выступлении, чтобы этот механизм был отработан и заложен в пенсионный закон, чтобы каждый год не дергать и не обсуждать тему, как же будет индексироваться пенсия. За границей 2024 года пенсия также будет расти выше инфляции", — уточнила политик.

Она добавила, что "мы каждый раз, каждый год и дальше, на долгосрочную перспективу будем увеличивать пенсии выше инфляции".

По словам вице-премьера к 2030-2031 годам Пенсионный фонд перестанет зависеть от федерального бюджета.

Штрафы за дискриминацию

Вице-премьер также рассказала, что правительство работает над усилением ответственности за трудовую дискриминацию. В том числе это будет касаться и дискриминации работодателями людей предпенсионного возраста.

Мужчина на велосипеде в центре Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Кому выгодно повышение пенсионного возраста
Ранее Владимир Путин поручил правительству предложить реальные стимулы для бизнеса, чтобы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста. Он также считает необходимым ввести для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста.

"Что касается административной ответственности, то у нас в принципе есть уже в административно-процессуальном кодексе соответствующая ответственность, речь идёт о том, чтобы ее несколько усилить с точки зрения размеров штрафов. Вот над чем мы сейчас работаем", — сказала Голикова на пресс-конференции.

Уголовная ответственность может быть связана со 145 статьей УК о необоснованном отказе в приеме на работу. Сейчас эта статья предусматривает штраф до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательные работы на срок до 360 часов.

Досрочный выход на пенсию

Около 127 тысяч женщин, которые имеют трех или четырех детей, ежегодно будут получать право на досрочный выход на пенсию в 2019-2024 годах, заявила вице-премьер.

"Потом за границами 2024 года эта численность возрастает, и она составит 2,5 миллиона человек, и соответственно у нас и расходы возрастают по этим мерам", — уточнила она.

Что касается женщин, которые имеют пять и более детей, эта норма была в базовом законе, и она не менялась. Право на досрочный выход на пенсию имеют и женщины с родными детьми, и усыновители. При этом норма не распространяется на опекунов, уточнила Голикова.

"В этом периоде, когда мы говорим о шести годах, это составляет 29,5 миллиардов рублей, а за границами уже 2024 года до 2035 года включительно, эти цифры уже оцениваются в 815 миллиардов рублей", — рассказала политик.
Кроме того, около миллиона сельских жителей получат 25-процентную прибавку к пенсиям.
Пенсии в мире
© Инфографика
Возраст выхода на пенсию в разных странах

Финансирование изменений

Михаил Шмаков. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Профсоюзы рассказали о рисках для "предпенсионеров"
Голикова заверила, что почти все инициативы по изменению пенсионного законодательства финансово урегулированы. "<…> Мы фактически, за исключением каких-то небольших цифр, которые связаны с уточнением прогноза социально-экономического развития, все согласовали" — сказала она.

Все меры обеспечены законом о федеральном бюджете, законом о бюджете пенсионного фонда, а также законом о бюджете фонда обязательного медицинского страхования. Последний упомянут, потому что поправками предусмотрена двухдневная диспансеризация, что тоже обеспечивается государственными гарантиями, уточнила вице-премьер.

Ожидаемый эффект

Татьяна Голикова. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Голикова рассказала, во сколько обойдется выход женщин на пенсию в 60 лет
Эффект от изменений пенсионного законодательства с 2019 года в ближайшие шесть лет составит 2,9 триллиона рублей, а на выплату пенсий пойдет 3,3 триллиона, подсчитали в правительстве.

"Это пока даже цифры я вам привожу без учета тех инициатив, которые были предложены президентом. <…> Инициативы, озвученные президентом, тоже стоят соответствующих ресурсов, и они будут учтены в бюджет", — пояснила Голикова.

Она назвала предложения главы государства "справедливо выработанным компромиссом". Голикова подчеркнула, что обращению президента предшествовали "серьезные обсуждения в экспертном сообществе".

Обращение Путина

Татьяна Голикова. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Решения по пенсионным изменения "выстраданы" президентом, заявила Голикова
В среду Путин выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность страны.

При этом президент предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, возраст выхода на пенсию для женщин должен быть 60 лет вместо предложенных 63. Также многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, а условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены. Кроме того, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста необходимо повысить, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность.

Предложения по изменению пенсионной системы в ближайшее время оформят как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму, отметил Путин.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Установлен он еще в 1930-х годах. Вопрос об изменениях в пенсионное законодательство обсуждается достаточно давно. Необходимость изменений обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда число работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве государств мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

Предложения Владимира Путина по пенсионной реформе
© РИА Новости, Инфографика
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Предложения Владимира Путина по изменению пенсионного законодательства
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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
kondr
Свежо приданье,да верится с трудом....
16:14
31.08.2018
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Vlasbox
выдавайте уж сразу арбидолом
16:17
31.08.2018
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