Голикова ответила на вопросы о пенсионных изменениях

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Пенсионные изменения позволят индексировать пенсии выше уровня инфляции в ближайшие шесть лет и после 2024 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"К 2024 году средний размер пенсии составит чуть больше двадцати тысяч рублей. Что будет дальше? Президент попросил, поручил в своем выступлении, чтобы этот механизм был отработан и заложен в пенсионный закон, чтобы каждый год не дергать и не обсуждать тему, как же будет индексироваться пенсия. За границей 2024 года пенсия также будет расти выше инфляции", — уточнила политик.

Она добавила, что "мы каждый раз, каждый год и дальше, на долгосрочную перспективу будем увеличивать пенсии выше инфляции".

По словам вице-премьера к 2030-2031 годам Пенсионный фонд перестанет зависеть от федерального бюджета.

Штрафы за дискриминацию

Вице-премьер также рассказала, что правительство работает над усилением ответственности за трудовую дискриминацию. В том числе это будет касаться и дискриминации работодателями людей предпенсионного возраста.

Ранее Владимир Путин поручил правительству предложить реальные стимулы для бизнеса, чтобы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста. Он также считает необходимым ввести для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста.

"Что касается административной ответственности, то у нас в принципе есть уже в административно-процессуальном кодексе соответствующая ответственность, речь идёт о том, чтобы ее несколько усилить с точки зрения размеров штрафов. Вот над чем мы сейчас работаем", — сказала Голикова на пресс-конференции.

Уголовная ответственность может быть связана со 145 статьей УК о необоснованном отказе в приеме на работу. Сейчас эта статья предусматривает штраф до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательные работы на срок до 360 часов.

Досрочный выход на пенсию

Около 127 тысяч женщин, которые имеют трех или четырех детей, ежегодно будут получать право на досрочный выход на пенсию в 2019-2024 годах, заявила вице-премьер.

"Потом за границами 2024 года эта численность возрастает, и она составит 2,5 миллиона человек, и соответственно у нас и расходы возрастают по этим мерам", — уточнила она.

Что касается женщин, которые имеют пять и более детей, эта норма была в базовом законе, и она не менялась. Право на досрочный выход на пенсию имеют и женщины с родными детьми, и усыновители. При этом норма не распространяется на опекунов, уточнила Голикова.

"В этом периоде, когда мы говорим о шести годах, это составляет 29,5 миллиардов рублей, а за границами уже 2024 года до 2035 года включительно, эти цифры уже оцениваются в 815 миллиардов рублей", — рассказала политик.

Кроме того, около миллиона сельских жителей получат 25-процентную прибавку к пенсиям.