"Автодор" раскрыл стоимость проезда по новому участку М11

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Плата за проезд по новому участку скоростной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург в обход подмосковных Солнечногорска и Клина составит около двух рублей за километр, сообщается на сайте ГК "Автодор".

Рабочее движение на отрезке с 58-го по 97-й километр скоростной магистрали открывается 1 сентября в 00:00. "Участок позволяет объехать города Солнечногорск и Клин в Московской области, сократив время в пути от получаса до нескольких часов — в зависимости от времени поездки", — отмечается в сообщении.

Протяженность нового участка — около 40 километров. Полная стоимость проезда по нему для легковых автомобилей и мотоциклов (транспортные средства первой категории) в дневное время составит 100 рублей при оплате наличными или картой и 80 рублей — при расчете по транспондеру.

"С учетом скидок для участников программы лояльности (три, пять или десять процентов) для владельцев транспондеров T-pass — и того меньше, вплоть до 72 рублей. Получается, каждый километр пути по этой дороге в Подмосковье будет стоить для постоянного пользователя меньше двух рублей", — отмечает "Автодор".

На маршруте нового участка построено два съезда — на Пятницкое шоссе и на Московское большое кольцо. Разрешенная скорость на участке — 110 километров в час, позже ее увеличат до 130 километров в час. Цена проезда днем для машины первой категории при оплате наличным или картой с 58-го по 67-й километр составит 20 рублей, с 58-го по 89-й километр — 80 рублей. По любому из транспондеров предоставляется дополнительная скидка 20 процентов.

Чтобы подъехать к Клину на трассу М10 или съехать с нее на новый участок М11, нужно будет воспользоваться специально построенной бесплатной автодорогой. С пункта оплаты на 97-м километре М11 можно выехать только в сторону федеральной трассы М10. Въезд на М11 со стороны Клина осуществляется через Московское большое кольцо и пункт оплаты на 89-м километре. После открытия участка с 97-го по 149-й километр въезды и выезды заработают в обоих направлениях.