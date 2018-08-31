"Автодор" раскрыл стоимость проезда по новому участку М11

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Плата за проезд по новому участку скоростной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург в обход подмосковных Солнечногорска и Клина составит около двух рублей за километр, сообщается на сайте ГК "Автодор".
Протяженность нового участка — около 40 километров. Полная стоимость проезда по нему для легковых автомобилей и мотоциклов (транспортные средства первой категории) в дневное время составит 100 рублей при оплате наличными или картой и 80 рублей — при расчете по транспондеру.
"С учетом скидок для участников программы лояльности (три, пять или десять процентов) для владельцев транспондеров T-pass — и того меньше, вплоть до 72 рублей. Получается, каждый километр пути по этой дороге в Подмосковье будет стоить для постоянного пользователя меньше двух рублей", — отмечает "Автодор".
Чтобы подъехать к Клину на трассу М10 или съехать с нее на новый участок М11, нужно будет воспользоваться специально построенной бесплатной автодорогой. С пункта оплаты на 97-м километре М11 можно выехать только в сторону федеральной трассы М10. Въезд на М11 со стороны Клина осуществляется через Московское большое кольцо и пункт оплаты на 89-м километре. После открытия участка с 97-го по 149-й километр въезды и выезды заработают в обоих направлениях.