МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Грузинский артист Вахтанг Кикабидзе попал в больницу. Об этом сам актер сообщил радиостанции "Говорит Москва".

"Никто не приглашал на похороны. Я сейчас лежу в больнице", — сказал 80-летний актер и певец, отвечая на вопрос журналистов, пойдет ли он на похороны Иосифа Кобзона.

Ранее в интервью Sputnik Грузия Кикабидзе заявил, что со смертью Кобзона Россия "потеряла узнаваемый голос" и "настоящего сына Советского союза".

В разговоре с РИА Новости артист пояснил, что находится в больнице, чтобы пройти плановую процедуру.

"Ничего не произошло, я уже шесть лет как через день лежу в больнице и прохожу процедуру диализа", — заявил Кикабидзе.

Вахтанг Кикабидзе родился в 1938 году в Тбилиси. В 1969 году он впервые снялся у Георгия Данелии в фильме "Не горюй!", в 1977 году сыграл в картине "Мимино". Эти роли принесли актеру широкую известность. Артист также запомнился исполнением большого количества популярных песен.

В 2008 году Вахтанг Кикабидзе отказался от российского ордена Дружбы после войны в Южной Осетии и заявил, что не будет приезжать в страну на гастроли.