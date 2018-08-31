Страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют с 1 января

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о расходах федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в части демографии, здравоохранения, образования, социального обеспечения

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о расходах федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в части демографии, здравоохранения, образования, социального обеспечения

ГОРКИ, 31 авг — РИА Новости. Страховые пенсии неработающим пенсионерам и зарплаты бюджетникам проиндексируют с первого января, заявил премьер Дмитрий Медведев на совещании о расходах федерального бюджета.

Ранее индексацию проводили 1 февраля (на уровень инфляции) и 1 апреля (ассоциированная с доходами Пенсионного фонда). Однако позднее в правительстве предложили перенести ее на "первое января каждого финансового года". Перерасчет страховой пенсии для работающих пенсионеров происходит ежегодно с 1 августа.

Страховая пенсия делится на три типа, назначаемых при определенных условиях: по достижении пенсионного возраста, в связи с инвалидностью и по причине смерти кормильца. Пенсия формируется из обязательных взносов, которые работодатели перечисляют в Пенсионный фонд.

Изменения пенсионного законодательства

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Однако вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается увеличившейся продолжительностью жизни, а также невозможностью обеспечить достойную пенсию, когда число работающих в стране уменьшается, а количество пенсионеров растет.

В июле Госдума поддержала в первом чтении законопроект, который предусматривает повышение возраста выхода на пенсию. Позднее Владимир Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, возраст выхода на пенсию для женщин должен быть 60 лет вместо предложенных первоначально правительством 63, для мужчин — 65.

Также многодетные матери должны получить право выхода на пенсию досрочно, условия назначения пенсионных выплат представителям коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены, пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста увеличено, а за увольнение перед наступлением пенсионного возраста необходимо ввести административную и даже уголовную ответственность.

Эти предложения в ближайшее время оформят в качестве поправок к проекту закона и внесут в Госдуму.

Рост зарплат

Ранее в Центробанке отмечали, что в 2018 году средняя зарплата работников бюджетных организаций может вырасти на 13-15 процентов и превысить прогнозируемую инфляцию в три с половиной раза. В ЦБ объяснили это повышением минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума и выполнением майских указов президента.

По мнению регулятора, положительная динамика будет прослеживаться только в 2018 году. В 2019-м индексация зарплат снизится до уровня инфляции — около четырех процентов.