Страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют с 1 января

ГОРКИ, 31 авг — РИА Новости. Страховые пенсии неработающим пенсионерам и зарплаты бюджетникам проиндексируют с первого января, заявил премьер Дмитрий Медведев на совещании о расходах федерального бюджета.
Страховая пенсия делится на три типа, назначаемых при определенных условиях: по достижении пенсионного возраста, в связи с инвалидностью и по причине смерти кормильца. Пенсия формируется из обязательных взносов, которые работодатели перечисляют в Пенсионный фонд.
Изменения пенсионного законодательства
В июле Госдума поддержала в первом чтении законопроект, который предусматривает повышение возраста выхода на пенсию. Позднее Владимир Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, возраст выхода на пенсию для женщин должен быть 60 лет вместо предложенных первоначально правительством 63, для мужчин — 65.
Эти предложения в ближайшее время оформят в качестве поправок к проекту закона и внесут в Госдуму.
Рост зарплат
Ранее в Центробанке отмечали, что в 2018 году средняя зарплата работников бюджетных организаций может вырасти на 13-15 процентов и превысить прогнозируемую инфляцию в три с половиной раза. В ЦБ объяснили это повышением минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума и выполнением майских указов президента.
По мнению регулятора, положительная динамика будет прослеживаться только в 2018 году. В 2019-м индексация зарплат снизится до уровня инфляции — около четырех процентов.