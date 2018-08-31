Правительство утвердило требования к устройствам ЭРА-ГЛОНАСС

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости/Прайм. Правительство РФ утвердило порядок локализации устройств ЭРА-ГЛОНАСС и другой аппаратуры спутниковой навигации, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

"Устанавливаются требования к устройствам с функцией вызова экстренных оперативных служб и аппаратуре спутниковой навигации – соблюдение процентных долей стоимости использованных иностранных комплектующих: с 2019 года – не более 95%, с 2021 года – не более 80%, с 2023 года – не более 50%", — говорится в справке к документу.

Постановлением из номенклатуры радионавигационной аппаратуры, не имеющей произведенных в России аналогов, выделены устройства с функцией вызова экстренных оперативных служб и аппаратура спутниковой навигации для установки на автомобилях.

Как поясняет кабмин, это обусловлено сложившейся практикой двухгодичной цикличности внесения производителями изменений в конструкцию транспортных средств. Срок введения автомобильной электроники в эксплуатацию, включая проведение необходимых испытаний, составляет от одного до двух лет, а большинство автопроизводителей уже оснастили свои автомобили устройствами вызова экстренных оперативных служб иностранного производства.

Данное постановление принято, чтобы дать возможность производителям вводить в эксплуатацию устройства вызова экстренных оперативных служб российского производства в плановом порядке. "Принятое решение необходимо для внедрения отечественных устройств системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS", —говорится в справке к документу.