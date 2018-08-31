СПбГУ способствует технологическому развитию России, считает Медведев

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с началом нового учебного года профессорско-преподавательский состав, студентов и аспирантов Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), отметив, что вуз является одним из ведущих в Европе и способствует технологическому развитию России.

Тридцать первого августа проходит торжественная церемония "Посвящение в студенты СПбГУ".

"От всей души поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года. Этот праздник всегда наполнен особыми эмоциями. Много лет назад и я получал образование в стенах этого замечательного университета. С большой теплотой вспоминаю те годы, как и время, когда я преподавал здесь", — говорится в телеграмме премьера, размещенной на сайте правительства.

Медведев отметил, что университет не только входит в число лучших российских вузов, но и является одним из ведущих научно-образовательных центров Европы. Учебное заведение формирует тенденции в современной науке и способствует технологическому развитию России.

Вуз готовит специалистов по ряду приоритетных направлений экономики. Как отметил премьер, в учебном заведении создан уникальный научный парк, применяются новейшие методики преподавания, а также работают ученые с мировым именем.

"Студентам и аспирантам СПбГУ предстоит пройти серьезный путь. Стать высококлассными специалистами, которые широко и современно мыслят, а потому способны решать самые сложные задачи", — подчеркнул Медведев.

Премьер также передал слова искренней благодарности профессорам и преподавателям университета за их нелегкий труд и преданность любимому делу, пожелал студентам успехов в учебе и настойчивости в достижении целей, интересного обучения и ярких встреч.