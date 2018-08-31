Совфед готовит законопроект о поддержке людей предпенсионного возраста

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Законопроект о мерах по поддержке работников предпенсионного возраста, включающий ответственность работодателя за увольнение таких сотрудников, находится в стадии обсуждения и подготовки, сообщил РИА Новости в пятницу председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.
В среду президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором озвучил ряд мер по смягчению предлагаемых правительством изменений в пенсионном законодательстве. Он отметил, что необходимо предусмотреть дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда. Президент предложил на переходный период считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию, а также установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста и за отказ в приёме на работу по причине возраста.
Рязанский сообщил журналистам, что сенаторы намерены в ближайшее время обсудить поправки в законодательство об ответственности за увольнение граждан предпенсионного возраста. Он отметил, что поручение президента РФ правительству, касающееся необходимости решать проблему занятости граждан предпенсионного возраста, заслуживает особого внимания.
"При этом полностью поддерживаем предложение президента РФ решать этот вопрос не только путем введения принудительных мер, но и посредством реального стимулирования заинтересованности работодателя в работниках предпенсионного возраста", — сказал Рязанский журналистам.
Он отметил, что считает важными инициативы главы государства, касающиеся разработки специальной программы по повышению квалификации сотрудников предпенсионного возраста, которая позволит им быть конкурентоспособными на рынке труда.
"Все предложенные главой государства меры направлены на усиление социальной поддержки граждан предпенсионного возраста", — заключил Рязанский.
В среду Путин выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, и призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.