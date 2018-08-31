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Общество

Совфед готовит законопроект о поддержке людей предпенсионного возраста

Сюжет:
Телеобращение Путина по пенсионным изменениям (90)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ. Архивное фотоЗаседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Законопроект о мерах по поддержке работников предпенсионного возраста, включающий ответственность работодателя за увольнение таких сотрудников, находится в стадии обсуждения и подготовки, сообщил РИА Новости в пятницу председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

Председатель комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-селужбой Андрея Исаева
Депутат рассказал, как будут вноситься поправки в закон о пенсиях
"Законопроект находится на стадии обсуждения и подготовки", — сказал сенатор.

В среду президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором озвучил ряд мер по смягчению предлагаемых правительством изменений в пенсионном законодательстве. Он отметил, что необходимо предусмотреть дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда. Президент предложил на переходный период считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию, а также установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста и за отказ в приёме на работу по причине возраста.

Предложения Владимира Путина по пенсионной реформе
© РИА Новости, Инфографика
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Предложения Владимира Путина по изменению пенсионного законодательства

Рязанский сообщил журналистам, что сенаторы намерены в ближайшее время обсудить поправки в законодательство об ответственности за увольнение граждан предпенсионного возраста. Он отметил, что поручение президента РФ правительству, касающееся необходимости решать проблему занятости граждан предпенсионного возраста, заслуживает особого внимания.

Наталья Поклонская. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Поклонская прокомментировала предложения по изменению пенсионной системы
По мнению главы профильного комитета Совфеда, меры по поддержке людей предпенсионного возрасте имеют большое значение, учитывая риски потери работы и сложности при трудоустройстве по достижении определенного возраста.

"При этом полностью поддерживаем предложение президента РФ решать этот вопрос не только путем введения принудительных мер, но и посредством реального стимулирования заинтересованности работодателя в работниках предпенсионного возраста", — сказал Рязанский журналистам.

Он отметил, что считает важными инициативы главы государства, касающиеся разработки специальной программы по повышению квалификации сотрудников предпенсионного возраста, которая позволит им быть конкурентоспособными на рынке труда.

Татьяна Голикова. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Голикова оценила стоимость предложений Путина по пенсиям
Сенатор обратил внимание на предложения главы государства в отношении возраста выхода на пенсию женщин. "Снижение возраста выхода на пенсию до 60 лет для женщин подтверждает признание государством роли, которую они играют в семье, в обществе в целом. В том числе, это касается и права досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. В нашем комитете эти темы неоднократно обсуждались и прорабатывались", — сказал он.

"Все предложенные главой государства меры направлены на усиление социальной поддержки граждан предпенсионного возраста", — заключил Рязанский.

В среду Путин выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, и призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.

Пенсионное удостоверение. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Голикова рассказала, кто и когда выйдет на пенсию в ближайшие годы
При этом Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65. Среди других предложений — многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повышено, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность. Предложения по изменению пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму, отметил Путин.

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