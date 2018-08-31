"Яндекс" реализует меры по исполнению решения суда, заявили в Роскомнадзоре

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Полная проверка "Яндекса" показала, что компания реализует все меры по исполнению определений Мосгорсуда по контенту "Газпром-медиа", заявил РИА Новости замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

"Мы сегодня только закончили полную проверку, были во взаимодействии со всеми сторонами. Мы находимся в постоянном контакте с представителями обоих сторон — с компанией "Яндекс" и с компанией "Газпром-медиа". На сегодняшний день мы фиксируем, что компания "Яндекс" реализует все меры, направленные на исполнение определений Мосгорсуда о принятии обеспечительных мер, направленных на защиту прав, принадлежащих компании "Газпром-медиа", а также требований Роскомнадзора", — сказал Субботин.

На текущий момент Роскомнадзор не планирует мер по блокировке сервисов "Яндекса", добавил он.

В минувшую пятницу Мосгорсуд удовлетворил заявление телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2×2 и "Супер" к "Яндексу" и постановил принять предварительные обеспечительные меры в отношении нелегального распространения контента через поисковую выдачу. Речь шла о нелегальном размещении сериалов "Домашний арест", "Вне игры", шоу "Мистические истории" и анимационного сериала "Осторожно земляне", сообщал "Газпром-медиа".

Роскомнадзор в понедельник направил Яндексу уведомления о необходимости прекратить доступ к пиратскому контенту на сервисе "Яндекс.Видео". Как сообщал Субботин, "Яндекс" должен был исполнить требования службы до вечера четверга, в противном случае ведомство заблокирует сервис "Яндекс.Видео".

"Яндекс" в четверг днем сообщил, что во избежание блокировки своего видео-сервиса решил удалить из поиска все ссылки на страницы со спорными произведениями "Газпром-медиа". При этом пользователи потеряли возможность найти и легальный контент, поскольку поисковик не в состоянии отличить его от пиратского.