В Иркутске ветеран ВОВ решила восстановить настоящую дату рождения

ИРКУТСК, 31 авг – РИА Новости. Жительница Черемховского района в Иркутской области спустя 77 лет обратилась в суд за восстановлением документов, после того как изменила дату рождения, чтобы в 1941 году уйти на фронт, сообщает пресс-служба Черемховского районного суда.

"Жительница Черемховского района 77 лет скрывала подлинную дату своего рождения, опасаясь уголовного наказания. 95-летняя Мария Л. еще в годы Великой Отечественной войны уничтожила свидетельство о рождении, скрывая от военкомата свой несовершеннолетний возраст", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 1941 году девушка добавила три месяца к дате рождения, благодаря чему в 17 лет попала Советскую Армию и прошла всю войну. Дни рождения она отмечала в тот день, который указала в военкомате. Обратиться в суд ветерана войны заставили семейные обстоятельства – вступление в право наследования.

Решением суда жительнице Приангарья должны быть восстановлены документы, где указана ее подлинная дата рождения.