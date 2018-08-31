Роскомнадзор не намерен блокировать сервис "Яндекс.Видео"

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Оснований для ограничения доступа к сервису "Яндекс.Видео" сейчас нет, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

К такому выводу специалисты ведомства пришли после проверки. В Роскомнадзоре также предложили "Газпром-медиа" и "Яндексу" договориться о контенте.

В прошлую пятницу Московский городской суд удовлетворил заявление телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2×2 и "Супер" (входят в "Газпром-медиа") к "Яндексу" и постановил принять предварительные обеспечительные меры в отношении незаконного распространения контента через поисковую выдачу. Речь идет о нелегальном размещении сериалов "Домашний арест", "Вне игры", шоу "Мистические истории" и анимационного сериала "Осторожно земляне".

В понедельник Роскомнадзор направил "Яндексу" уведомления о необходимости прекращения доступа к пиратскому контенту. В компании с этим не согласились. Срок выполнения требования истек в четверг. В случае невыполнения ведомство обещало заблокировать "Яндекс.Видео".

"Яндекс" выполнил требования Мосгорсуда и удалил ссылки на контент "Газпром-медиа". При этом пользователи больше не могут найти и легальный контент, поскольку поисковик не умеет отличать его от пиратского, сообщила интернет-компания.

Там также добавили, что по-прежнему намерены обжаловать решение суда по контенту "Газпром-медиа" и работать с игроками рынка над решением проблемы пиратства.