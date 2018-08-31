МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что после выступления президента РФ Владимира Путина у нее нет сомнений в принятии законопроекта об изменениях в пенсионном законодательстве.
"Убеждена, что сомнений на счёт принятия пенсионной реформы ни у кого нет. Выступление президента, которого ещё совсем недавно все поддержали на выборах, чётко раскрыло перспективы", — написала Поклонская в Facebook, уточнив, что она всегда поступала и будет поступать по совести.
Депутат подчеркнула, что реформы и преобразования нужны и востребованы временем, но во благо и в интересах людей и страны. Иногда они необходимы для спасения ситуации и ведут к вынужденным ограничениям.
При этом Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65. Среди других предложений — многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повышено, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность. Предложения по изменению пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму, отметил Путин.