МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что после выступления президента РФ Владимира Путина у нее нет сомнений в принятии законопроекта об изменениях в пенсионном законодательстве.

Поклонская голосовала против правительственного законопроекта об изменениях в пенсионном законодательстве, которые Госдума 19 июля одобрила в первом чтении, несмотря на то, что фракция "Единой России" решила консолидированно голосовать за. Депутат заявляла, что законопроект нужен, но его еще необходимо прорабатывать с позиции "человек — государство".

"Убеждена, что сомнений на счёт принятия пенсионной реформы ни у кого нет. Выступление президента, которого ещё совсем недавно все поддержали на выборах, чётко раскрыло перспективы", — написала Поклонская в Facebook, уточнив, что она всегда поступала и будет поступать по совести.

Депутат подчеркнула, что реформы и преобразования нужны и востребованы временем, но во благо и в интересах людей и страны. Иногда они необходимы для спасения ситуации и ведут к вынужденным ограничениям.

В среду Путин выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.

При этом Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65. Среди других предложений — многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повышено, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность. Предложения по изменению пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму, отметил Путин.