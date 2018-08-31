Мосгоризбирком не считает подкупом билеты на концерты впервые голосующим

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Билеты на концерты, которые будут раздавать на выборах мэра Москвы впервые голосующим, нельзя называть подкупом, заявил в интервью РИА Новости член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Подкупом это ни в коем случае не может восприниматься, потому что подкуп подразумевает действия в пользу конкретного кандидата или конкретной партии. В данном случае инициатива идет от нас, концерт организовываем мы и делаем это в интересах всех москвичей, направлены они на повышение интереса, осознанность волеизъявления", — сказал он.

Реут добавил, что любой молодой избиратель вне зависимости от своих взглядов вправе получить билет. "Поэтому никакого подкупа здесь близко нет", — подчеркнул он.

Билеты на концерты будут раздавать впервые голосующим избирателям в возрасте не старше 30 лет. Получить их, по оценкам избиркома, смогут до 60 тысяч человек.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на эту должность — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".

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