На всех станциях московского метрополитена появятся виртуальные библиотеки

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Виртуальные книжные полки появятся на всех станциях московского метрополитена до конца 2018 года, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"До конца 2018 года на всех станциях Московского метрополитена и в вагонах поездов появятся виртуальные книжные полки. Книги можно будет скачивать бесплатно на свое мобильное устройство или читать онлайн. Плакаты и таблички с QR-кодами уже есть на станции "Рассказовка", которую открыли 30 августа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в электронной библиотеке метрополитена собрано более 100 произведений классиков русской и зарубежной литературы: Александра Пушкина, Льва Толстого, Марины Цветаевой, Марка Твена, Джека Лондона, Жорж Санд и других.

Согласно сообщению, чтобы скачать книгу, пассажирам нужно просканировать с помощью камеры смартфона или специального приложения QR-код на плакате с изображением книжной полки. В нем зашифрована ссылка на выбранную книгу на сайте проекта "Книги в метро".

"Мы начали проект "Книги в метро" с "литературной" станции "Рассказовка", ее дизайн напоминает библиотеку. "Рассказовка" — одна из самых отдаленных станций (путь в центр занимает порядка 45 минут), поэтому онлайн-библиотека даст возможность провести это время в дороге с книгой, которую можно получить быстро, бесплатно и в удобном формате. До конца года плакаты с книжными полками и QR-кодами появятся на всех станциях метро, а также в вагонах поездов разных линий", — приводятся в сообщении слова первого замначальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова.

Добавляется, что в столичном метро также расширяют проект по буккроссингу — сервису бесплатного обмена книгами. Взять понравившиеся книги или оставить прочитанные москвичи смогут на специальной полке, прикрепленной к стойкам "Живое общение". За тем, чтобы это был именно обмен, проследят сотрудники за стойками. Первая такая полка появилась в объединенном вестибюле станций "Пушкинская" и "Тверская" в 2017 году.