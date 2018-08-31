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Общество

На всех станциях московского метрополитена появятся виртуальные библиотеки

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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПассажиры на станции Солнцево Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена. Архивное фотоПассажиры на станции Солнцево Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Виртуальные книжные полки появятся на всех станциях московского метрополитена до конца 2018 года, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Баннер со схемой участка Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена у станции Рассказовка. 30 августа 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Желтая ветка метро пришла в новую Москву: запущен участок до "Рассказовки"
"До конца 2018 года на всех станциях Московского метрополитена и в вагонах поездов появятся виртуальные книжные полки. Книги можно будет скачивать бесплатно на свое мобильное устройство или читать онлайн. Плакаты и таблички с QR-кодами уже есть на станции "Рассказовка", которую открыли 30 августа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в электронной библиотеке метрополитена собрано более 100 произведений классиков русской и зарубежной литературы: Александра Пушкина, Льва Толстого, Марины Цветаевой, Марка Твена, Джека Лондона, Жорж Санд и других.

Согласно сообщению, чтобы скачать книгу, пассажирам нужно просканировать с помощью камеры смартфона или специального приложения QR-код на плакате с изображением книжной полки. В нем зашифрована ссылка на выбранную книгу на сайте проекта "Книги в метро".

"Мы начали проект "Книги в метро" с "литературной" станции "Рассказовка", ее дизайн напоминает библиотеку. "Рассказовка" — одна из самых отдаленных станций (путь в центр занимает порядка 45 минут), поэтому онлайн-библиотека даст возможность провести это время в дороге с книгой, которую можно получить быстро, бесплатно и в удобном формате. До конца года плакаты с книжными полками и QR-кодами появятся на всех станциях метро, а также в вагонах поездов разных линий", — приводятся в сообщении слова первого замначальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова.

Добавляется, что в столичном метро также расширяют проект по буккроссингу — сервису бесплатного обмена книгами. Взять понравившиеся книги или оставить прочитанные москвичи смогут на специальной полке, прикрепленной к стойкам "Живое общение". За тем, чтобы это был именно обмен, проследят сотрудники за стойками. Первая такая полка появилась в объединенном вестибюле станций "Пушкинская" и "Тверская" в 2017 году.

Читать, смотреть, ехать: самые интересные строящиеся станции метро в Москве
© Комплекс градостроительной политики и строительства МосквыПолуподземная станция с балконом

Одно из самых необычных решений ждет станцию "Мичуринский проспект", строящуюся на самой длинной ветке московской подземки – Калининско-Солнцевской. Из-за сложного рельефа местности проектировщики предложили сделать ее полуподземной. Станцию "заглубят" в землю наполовину, а одна ее платформа останется открытой, с панорамным видом на долину реки Очаковка. В итоге дизайн "Мичуринского проспекта" – тема цветущего сада – будет продолжен окружающим природным ландшафтом. У станции будет даже свой панорамный балкон для любителей пейзажей. А те пассажиры, кому вид особенно понравится, смогут выйти из метро и прогуляться по скверу с декоративными яблонями – к открытию метро власти создадут там дорожно-тропиночную сеть.
Визуализация проекта станции Мичуринский проспект
© Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы
Полуподземная станция с балконом

Одно из самых необычных решений ждет станцию "Мичуринский проспект", строящуюся на самой длинной ветке московской подземки – Калининско-Солнцевской. Из-за сложного рельефа местности проектировщики предложили сделать ее полуподземной. Станцию "заглубят" в землю наполовину, а одна ее платформа останется открытой, с панорамным видом на долину реки Очаковка. В итоге дизайн "Мичуринского проспекта" – тема цветущего сада – будет продолжен окружающим природным ландшафтом. У станции будет даже свой панорамный балкон для любителей пейзажей. А те пассажиры, кому вид особенно понравится, смогут выйти из метро и прогуляться по скверу с декоративными яблонями – к открытию метро власти создадут там дорожно-тропиночную сеть.
© Комплекс градостроительной политики и строительства МосквСтанция-библиотека

Архитектурная концепция станции "Рассказовка" (строится на "желтой" линии в новой Москве) основана на идее совмещения течения "ар-деко" и современных интерактивных возможностей коммуникационных устройств. Основным элементом интерьера станции станут колонны, задекорированные под шкафы-картотеку, которые создадут образ общественной библиотеки. При этом возможность прочитать книгу будет отнюдь не виртуальной. Каждый пассажир сможет подойти к колонне и скачать при помощи QR-кода понравившееся литературное произведение.Визуализация проекта станции Рассказовка
© Комплекс градостроительной политики и строительства Москв
Станция-библиотека

Архитектурная концепция станции "Рассказовка" (строится на "желтой" линии в новой Москве) основана на идее совмещения течения "ар-деко" и современных интерактивных возможностей коммуникационных устройств. Основным элементом интерьера станции станут колонны, задекорированные под шкафы-картотеку, которые создадут образ общественной библиотеки. При этом возможность прочитать книгу будет отнюдь не виртуальной. Каждый пассажир сможет подойти к колонне и скачать при помощи QR-кода понравившееся литературное произведение.
© Стройкомплекс МосквыСтанция-лего

В основе дизайна станции метро "Нижегородская улица" лежит образ лего – простые формы и большие однообъёмные яркие цветные элементы, несущие функцию навигации.

Еще одна особенность станции заключается в том, что она будет кросс-платформенной. Пересадка с Кожуховской линии метро (на карте будет обозначена розовым цветом) на Большую кольцевую ветку здесь будет происходить не с помощью перехода на другую станцию, а просто пересечением платформы. Точно так, сейчас, например, организована пересадка со станции "Китай-город" "рыжей" ветки на одноименную станцию сиреневой ветки.
Станция Нижегородская Кожуховской линии метро Москвы
© Стройкомплекс Москвы
Станция-лего

В основе дизайна станции метро "Нижегородская улица" лежит образ лего – простые формы и большие однообъёмные яркие цветные элементы, несущие функцию навигации.

Еще одна особенность станции заключается в том, что она будет кросс-платформенной. Пересадка с Кожуховской линии метро (на карте будет обозначена розовым цветом) на Большую кольцевую ветку здесь будет происходить не с помощью перехода на другую станцию, а просто пересечением платформы. Точно так, сейчас, например, организована пересадка со станции "Китай-город" "рыжей" ветки на одноименную станцию сиреневой ветки.
© Стройкомплекс МосквыСамая авангардная станция

Композиция станции "Стахоновская", также расположенной на Кожуховской ветке подземки, построена по принципам авангардной графики. Как поясняют в стройкомплексе Москвы, тема советского авангарда 1920-30-х годов была выбрана проектировщиками как напоминание о трудовом подвиге, собирательным образом которого стало стахановское движение.Станция Стахановская Кожуховской линии метро Москвы
© Стройкомплекс Москвы
Самая авангардная станция

Композиция станции "Стахоновская", также расположенной на Кожуховской ветке подземки, построена по принципам авангардной графики. Как поясняют в стройкомплексе Москвы, тема советского авангарда 1920-30-х годов была выбрана проектировщиками как напоминание о трудовом подвиге, собирательным образом которого стало стахановское движение.
© Комплекс градостроительной политики и строительства МосквыСамая изящная станция

Наземные павильоны "Селигерской" (Люблинско-Дмитровская, или "салатовая", линия) оформлены в стиле ар-нуво, как в парижском метрополитене. Очень элегантным на рендерах кажется и платформенный зал станции с криволинейными сводами. Кстати, витражи путевых стен с рисунком стекающей воды находятся в одном ассоциативном ряду с топонимом "селигерский" – озера, вода, блестки утренней росы.Визуализация проекта станции Селигерская
© Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы
Самая изящная станция

Наземные павильоны "Селигерской" (Люблинско-Дмитровская, или "салатовая", линия) оформлены в стиле ар-нуво, как в парижском метрополитене. Очень элегантным на рендерах кажется и платформенный зал станции с криволинейными сводами. Кстати, витражи путевых стен с рисунком стекающей воды находятся в одном ассоциативном ряду с топонимом "селигерский" – озера, вода, блестки утренней росы.
© Комплекс градостроительной политики и строительства МосквыСамая скульптурная станция

"ЦСКА", строящаяся как часть Большой кольцевой линии, станет третьей станцией в московской подземке, названной в честь спортивного клуба. Ее открытие, как ожидают метростроители, произойдет в юбилейный год для клуба год – в 2018-м ЦСКА исполняется 95 лет.

Неудивительно, что станция выглядит одной из самых нарядных. На платформе планируется установить четыре самых настоящих бронзовых скульптуры в исполнении студии военных художников имени Митрофана Грекова – лыжника, баскетболиста, хоккеиста и футболиста. Статуи, выполненные в масштабе 1:20, будут стоять на круглых гранитных постаментах светло-серого гранита с фирменной эмблемой ЦСКА.
Интересно должен смотреться и плафон станции: на нем расположится живописная декоративно-художественная композиция, посвященная основным видам спорта ЦСКА. Помимо футболистов, пассажиры увидят спускающихся с неба парашютистов, а рядом с ними – спортсменов-конников и парусников. Изображения нанесут на алюминиевые панели и стекло при помощи компьютерной цветной печати.

Внимания заслуживают также надземно-подземные вестибюли, которые проектировщики постарались вписать в ландшафт парка на Ходынском поле. Они представляют собой "холмы" – приподнятые над поверхностью участки земли, на кровле которых высадят траву и цветы. Это дополнит прогулочную зону парка, который создается в этом районе.
Визуализация проекта станции ЦСКА
© Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы
Самая скульптурная станция

"ЦСКА", строящаяся как часть Большой кольцевой линии, станет третьей станцией в московской подземке, названной в честь спортивного клуба. Ее открытие, как ожидают метростроители, произойдет в юбилейный год для клуба год – в 2018-м ЦСКА исполняется 95 лет.

Неудивительно, что станция выглядит одной из самых нарядных. На платформе планируется установить четыре самых настоящих бронзовых скульптуры в исполнении студии военных художников имени Митрофана Грекова – лыжника, баскетболиста, хоккеиста и футболиста. Статуи, выполненные в масштабе 1:20, будут стоять на круглых гранитных постаментах светло-серого гранита с фирменной эмблемой ЦСКА.
Интересно должен смотреться и плафон станции: на нем расположится живописная декоративно-художественная композиция, посвященная основным видам спорта ЦСКА. Помимо футболистов, пассажиры увидят спускающихся с неба парашютистов, а рядом с ними – спортсменов-конников и парусников. Изображения нанесут на алюминиевые панели и стекло при помощи компьютерной цветной печати.

Внимания заслуживают также надземно-подземные вестибюли, которые проектировщики постарались вписать в ландшафт парка на Ходынском поле. Они представляют собой "холмы" – приподнятые над поверхностью участки земли, на кровле которых высадят траву и цветы. Это дополнит прогулочную зону парка, который создается в этом районе.
© Комплекс градостроительной политики и строительства МосквыСтанция-дворец

В дизайн станции "Петровский парк" второго кольца метрополитена вписаны изображения Петровского путевого дворца, находящегося неподалёку. И хотя проект "Петровского парка", как признают в стройкомплексе Москвы, типовой, среди других станций он выделяется особой парадностью отделки. Платформа станции выложена серым и чёрным гранитом, путевые стены украшены белым мрамором, а колонны – зелёным мрамором, по цвету Замоскворецкой линии, на которую будет осуществляться пересадка с "Петровского парка".Визуализация проекта станции Петровский парк
© Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы
Станция-дворец

В дизайн станции "Петровский парк" второго кольца метрополитена вписаны изображения Петровского путевого дворца, находящегося неподалёку. И хотя проект "Петровского парка", как признают в стройкомплексе Москвы, типовой, среди других станций он выделяется особой парадностью отделки. Платформа станции выложена серым и чёрным гранитом, путевые стены украшены белым мрамором, а колонны – зелёным мрамором, по цвету Замоскворецкой линии, на которую будет осуществляться пересадка с "Петровского парка".
© Стройкомплекс МосквыСамые глубокие станции

Отдельно стоит сказать о станциях глубокого заложения, строящихся в Москве, тем более что их совсем немного. Сегодня власти столицы отдают предпочтение проектам мелкого заложения как более быстрым с точки зрения реализации и более экономичным.

Тем не менее, в ряде случаев, как например, при продлении Люблинско-Дмитровской линии метростроителям приходится уходить вниз.
Так, одна из самых глубоких станций ветки – "Верхние Лихоборы". Ее глубина составляет 60 метров
Проект станции метро «Верхние Лихоборы»
© Стройкомплекс Москвы
Самые глубокие станции

Отдельно стоит сказать о станциях глубокого заложения, строящихся в Москве, тем более что их совсем немного. Сегодня власти столицы отдают предпочтение проектам мелкого заложения как более быстрым с точки зрения реализации и более экономичным.

Тем не менее, в ряде случаев, как например, при продлении Люблинско-Дмитровской линии метростроителям приходится уходить вниз.
Так, одна из самых глубоких станций ветки – "Верхние Лихоборы". Ее глубина составляет 60 метров
© Комплекс градостроительной политики и строительства МосквыА вот самая глубокая станция Калининско-Солнцевской ветки, тянущейся в новую Москву, – "Боровское шоссе" – расположена уже значительно ближе к поверхности. Ее глубина "всего" 27 метров. К станции подходят однопутные тоннели, так что ее спроектировали с островной платформой.Визуализация проекта станции Боровское шоссе
© Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы
А вот самая глубокая станция Калининско-Солнцевской ветки, тянущейся в новую Москву, – "Боровское шоссе" – расположена уже значительно ближе к поверхности. Ее глубина "всего" 27 метров. К станции подходят однопутные тоннели, так что ее спроектировали с островной платформой.
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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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natasha.alimova
То ,что происходит в Москве с этими инфрастуктурными новаторствами напоминает Сбербанк Грефа:где куча халявных денег "строит"коммунизм в отдельно взятом обьекте(банке,городе).
08:24
31.08.2018
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Alex Ak.
А где-то в России даже нет маломальных дорог... Но Москва - это уже не Россия... Вернее Москва самостоятельное государство, а Россия колония...
08:23
31.08.2018
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