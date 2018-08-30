Собянин рассказал о мерах поддержки московских пенсионеров

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Предусмотренные в настоящее время в Москве меры социальной поддержки для пенсионеров в связи с предстоящим более поздним выходом на пенсию будут сохранены для женщин при достижении 55 лет, мужчин — 60 лет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с представителями ветеранских организаций в четверг.

"Во вчерашнем обращении к гражданам России президент Владимир Владимирович Путин обратился к органам власти субъектов РФ с просьбой поддержать людей, которых затронет повышение пенсионного возраста. Конечно мы не останемся в стороне, мы всю систему социальной поддержки москвичей, все наши возможности направим на то, чтобы эти люди чувствовали себя уверено в переходный период, оказывать им всемерную поддержку. Так мы и сделаем", — сказал Собянин.

Так, подчеркнул он, сохранится льгота по бесплатному проезду в общественном транспорте Москвы и в пригородных электричках по достижении женщинами возраста 55 лет, мужчинами — 60 лет, а не по достижении пенсионного возраста.

Собянин отметил, что около 1,5 миллиона москвичей имеют статус ветеранов труда, ветеранов военной службы.

"Однако получение льгот было привязано к достижению пенсионного возраста. Считаю, что необходимо принять решение, что ветераны труда, даже не достигшие пенсионного возраста, достигнувшие возраста 55 и 60 лет для женщин и мужчин, должны получать все льготы, которые положены ветеранам труда", — сказал он.

Так, ветераны труда по достижении этого возраста смогут пользоваться льготами на оплату услуг ЖКХ и взносов за капремонт, получать ежемесячную денежную выплату и другие льготы.

Кроме того, в Москве сохранится право на бесплатное изготовление зубных протезов для мужчин и женщин по достижении 60 и 55 лет.

"Москвичей предпенсионного возраста волнует и сохранение налоговых льгот — земельного налога, квартиру, гараж и прочую недвижимость. Президент сказал, что внесёт соответствующие поправки в федеральный закон, чтобы сохранить эти льготы для людей переходного возраста 55 и 60 лет. Я уверен, что это решение будет безусловно исполнено, мы его полностью поддерживаем", — заявил Собянин.

Кроме того, рассказал он, москвичи старше 50 лет получат право на внеочередное похождение диспансеризации.

"Все эти и другие меры будут приоритетом работы правительства, будут находиться под моим личным контролем", — добавил Собянин.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.