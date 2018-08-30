Собянин рассказал о мерах поддержки московских пенсионеров

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Предусмотренные в настоящее время в Москве меры социальной поддержки для пенсионеров в связи с предстоящим более поздним выходом на пенсию будут сохранены для женщин при достижении 55 лет, мужчин — 60 лет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с представителями ветеранских организаций в четверг.
Так, подчеркнул он, сохранится льгота по бесплатному проезду в общественном транспорте Москвы и в пригородных электричках по достижении женщинами возраста 55 лет, мужчинами — 60 лет, а не по достижении пенсионного возраста.
Собянин отметил, что около 1,5 миллиона москвичей имеют статус ветеранов труда, ветеранов военной службы.
Так, ветераны труда по достижении этого возраста смогут пользоваться льготами на оплату услуг ЖКХ и взносов за капремонт, получать ежемесячную денежную выплату и другие льготы.
Кроме того, в Москве сохранится право на бесплатное изготовление зубных протезов для мужчин и женщин по достижении 60 и 55 лет.
"Москвичей предпенсионного возраста волнует и сохранение налоговых льгот — земельного налога, квартиру, гараж и прочую недвижимость. Президент сказал, что внесёт соответствующие поправки в федеральный закон, чтобы сохранить эти льготы для людей переходного возраста 55 и 60 лет. Я уверен, что это решение будет безусловно исполнено, мы его полностью поддерживаем", — заявил Собянин.
"Все эти и другие меры будут приоритетом работы правительства, будут находиться под моим личным контролем", — добавил Собянин.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.