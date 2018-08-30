Депутат рассказал, как будут вноситься поправки в закон о пенсиях

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Часть поправок ко второму чтению законопроекта по изменениям пенсионного законодательства может внести президент РФ, часть поправок, которые предлагала "Единая Россия", партия оформит в самое ближайшее время, сказал журналистам первый замруководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев.

Путин в телеобращении к россиянам в среду назвал ряд мер, направленных на смягчение предлагаемых правительством изменений в пенсионном законодательстве. В частности, он заявил, что возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин – 65. Все предложения об изменении пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму.

"Часть поправок теоретически может внести президент. Часть поправок, в первую очередь, те, которые предлагала партия, мы постараемся оформить в самое ближайшее время", — сказал Исаев.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.