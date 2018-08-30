В регионах откроют центры психологической помощи родителям и детям

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Центры психологической помощи родителям и детям в рамках федерального проекта "Современные родители" должны появиться во всех российских регионах – в некоторых это будут новые центры, а где-то преобразуют уже имеющиеся, рассказала РИА Новости замминистра просвещения РФ Татьяна Синюгина.
Замминистра отметила, что появление федерального проекта "Современные родители" в национальном проекте "Образование" неслучайно. "Сегодня мы понимаем, что у системы образования есть все возможности для того, чтобы действительно совместно с родителями решать наши личные задачи в воспитании детей", — пояснила она.
По её словам, прежде всего, необходимо создать условия, при которых современные родители бы получали профессиональные знания о том, каким образом ребёнок изменяется, на каком этапе и что надо сделать, чтобы оказать ему помощь и "исключить, избежать все те пагубные, трагические чрезвычайные ситуации, которые мы все вместе наблюдали в начале этого года в наших школах".
Синюгина отметила, что родительских программ, программ семейного воспитания на самом деле очень много, поэтому "будет важно обобщить этот опыт и на его уже основе выстраивать наши дальнейшие эффективные программы и методики".
Национальный проект в сфере образования был утвержден "майским указом" президента в 2018 году. Планируется, что его реализация охватит период до 2024 года. В нем указывается необходимость обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева рассказала, что в нацпроект "Образование" войдет девять федеральных проектов, в том числе проект "Современные родители".