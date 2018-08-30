Опрос показал, сколько россиян придут на выборы 9 сентября

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Порядка 41% опрошенных россиян заявили о твердом намерении прийти на выборы 9 сентября, 21% — о том, что "скорее всего" придут, сообщил гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
В единый день голосования 9 сентября 2018 года в России выберут представителей властей разного уровня: пройдут довыборы в Госдуму, выборы в региональные парламенты, в нескольких регионах состоятся выборы глав субъектов.
Что касается выборов в Москве, то, по словам Федорова, явка может составить 32% — "31,7%, если быть точным".
Второе место, по прогнозу ВЦИОМ, может занять кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев (с результатом 11,1%), на третьем месте — кандидат от КПРФ Вадим Кумин (с результатом 10,1%).
Мосгоризбирком зарегистрировал на выборы мэра Москвы, которые пройдут 9 сентября, пять кандидатов. Ими, помимо Собянина, Дегтярева и Кумина, стали глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России" и экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин.