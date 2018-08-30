В Ульяновской области могут принять декларацию о здравоохранении

УЛЬЯНОВСК, 30 авг — РИА Новости. Ульяновская область может стать вторым российским регионом, где примут декларацию о пациент-ориентированном здравоохранении, в основе которой лежат пять принципов: взаимоуважение, выбор ответственности, вовлеченность, доступность, открытость. Задачу разработать такой документ поставил перед правительством региона губернатор Сергей Морозов, сообщает пресс-служба ведомства.

"Повышение продолжительности жизни людей — одно из поручений президента и важная задача для нас. Но дело не только в качестве медицины: жители должны сами заботиться о своем здоровье, проходить диспансеризацию, вести здоровый образ жизни. Здоровье нельзя купить, а потому его надо беречь. Наша задача — задача медиков, физкультурников, СМИ — формировать у людей внимательное отношение к себе. Поэтому в ближайшие месяцы нам нужно провести широкую дискуссию, чтобы в дальнейшем составить некий общественный договор между пациентами и медиками", — цитирует пресс-служба главу региона.

По его словам, декларация предполагает переход от традиционной модели, когда только медицинские работники несут ответственность за здоровье пациента, к партнерским отношениям.

"Такое сотрудничество подразумевает, что люди сами должны стремиться к здоровому образу жизни. И здесь важен диалог между врачами и пациентами", — отметил Морозов.

Первую подобного рода декларацию приняли недавно в Томской области. Томичи в ходе обсуждения внесли более ста предложений, и все они были учтены в документе.

В Ульяновской области вопросами оздоровления населения занимаются центры охраны здоровья, "школы здоровья", в регионе реализуются такие проекты, как агитпоезд "За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью", "Шаги к здоровью", "Будь здоров, садовод". По инициативе губернатора также действуют профилактические направления "Единая школа пациента", "Кардиодесант", "Активное долголетие".

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