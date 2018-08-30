Лукашенко соболезнует в связи со смертью мужа Матвиенко‍

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко в связи со смертью ее супруга. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Отмечается, что Лукашенко лично позвонил спикеру Совфеда.

Он также передал слова поддержки всем родным и близким Владимира Матвиенко.

Источник в верхней палате российского парламента сообщил РИА Новости, что у супруга Матвиенко были серьезные проблемы со здоровьем.

"Он, к сожалению, давно уже болел, серьезные проблемы со здоровьем", — сказал собеседник агентства.

Личная жизнь Матвиенко

Валентина Матвиенко вышла замуж за сокурсника, учась на пятом курсе ЛХФИ — ныне Санкт-петербургского государственного химико-фармацевтического университета.

В 1973 году у супругов родился сын Сергей. В 2000-2010 годах он занимал пост вице-президента банка "Санкт-Петербург". В 2004 году Сергей Матвиенко работал вице-президентом одного из крупнейших российских госбанков — Внешторгбанка.

В 2006 году возглавил компанию ЗАО "ВТБ-капитал", управляющую принадлежащей Внешторгбанку недвижимостью и его инвестиционными проектами в строительстве. при этом он сохранил должность вице-президента банка ВТБ.