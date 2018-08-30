Роскомнадзор проверит исполнение "Яндексом" требований суда

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Проверка исполнения "Яндексом" требований по прекращению доступа к пиратским ресурсам начнется с завтрашнего дня, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.

"Проверка исполнения компанией "Яндекс" требований, изложенных в определениях Мосгорсуда, будет проводиться после истечения установленного законом срока, отведенного на удаление противоправной информации", — сказали в пресс-службе ведомства.

Роскомнадзор в понедельник вечером направил "Яндексу" уведомления о необходимости прекращения доступа к пиратскому контенту на сервисе "Яндекс.Видео". Согласно закону, компания обязана ограничить доступ к соответствующим ресурсам не позднее истечения трех рабочих дней с момента получения уведомления. Как сообщил РИА Новости замглавы службы Вадим Субботин, срок выполнения требования истекает в конце четверга, в случае невыполнения требований ведомство заблокирует сервис "Яндекс.Видео".

В минувшую пятницу Московский городской суд удовлетворил заявление телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2×2, "Супер" к "Яндексу" и постановил принять предварительные обеспечительные меры в отношении нелегального распространения контента через поисковую выдачу. Речь идет о нелегальном размещении сериалов "Домашний арест", "Вне игры", шоу "Мистические истории" и анимационного сериала "Осторожно земляне", сообщал "Газпром-медиа".

В интернет-компании посчитали эти требования необоснованными и противоречащими существующему законодательству. Компания планирует обжаловать решение Мосгорсуда, а также работать с участниками рынка, чтобы найти решение в рамках существующего правового поля.