"Я не даю себе расслабиться". Интервью Иосифа Кобзона 1989-1990 гг.

Народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни. В одном из своих интервью он признался, что не дает себе расслабиться. Отвечая на вопрос о том, в чем секрет его продолжительной музыкальной карьеры, Кобзон ответил, что постоянно работает, а его "творческий организм" и связки постоянно находятся под нагрузкой. "Это как мышцы у спортсмена", – добавил артист. Кроме того, по словам Иосифа Кобзона, его "не обескураживает", а напротив, "подстегивает успех коллег". Певец добавил, что всю жизнь его ориентирами были Леонид Утесов, Клавдия Шульженко, Марк Бернес, Лидия Русланова, с которыми он дружил, работал.
14:1030.08.2018
(обновлено: 14:45 30.08.2018)
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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Великий и сильный человек. Кто бы что о нём не говорил.
14:29
30.08.2018
0
Царствие небесное. Вам Иосив Давыдович.
14:25
30.08.2018
0
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