"Я не даю себе расслабиться". Интервью Иосифа Кобзона 1989-1990 гг.

Народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни. В одном из своих интервью он признался, что не дает себе расслабиться. Отвечая на вопрос о том, в чем секрет его продолжительной музыкальной карьеры, Кобзон ответил, что постоянно работает, а его "творческий организм" и связки постоянно находятся под нагрузкой. "Это как мышцы у спортсмена", – добавил артист. Кроме того, по словам Иосифа Кобзона, его "не обескураживает", а напротив, "подстегивает успех коллег". Певец добавил, что всю жизнь его ориентирами были Леонид Утесов, Клавдия Шульженко, Марк Бернес, Лидия Русланова, с которыми он дружил, работал.