Степаненко планирует отсудить у Петросяна старинные оккультные книги

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Юморист Елена Степаненко требует передать ей ряд книг по оккультизму, в том числе "Евангелие в разъяснении спиритизма" и "Оккультизм и сексуальность", в рамках раздела имущества и бракоразводного процесса с артистом Евгением Петросяном, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Жорин.

"Степаненко в рамках процесса требует оставить ей пять древних оккультных книг", — сказал он.

По его словам, женщина просит оставить такие издания как "Евангелие в разъяснении спиритизма", "Оккультизм и сексуальность", "Гипнотизм. Его теоретические основы и практическое применение", "История суеверий и волшебства" и "Заговоры. Опыт исследования происхождения и развития заговорных формул". Данные книги были выпущены в начале прошлого века.