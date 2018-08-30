В Петербург доставили сирийского мальчика, больного лейкозом

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Минобороны РФ накануне доставило в Санкт-Петербург семилетнего сирийского мальчика, больного лейкозом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мне бы очень хотелось, чтобы страдания народа Сирии, сирийских детей прекратились. Для этого Россия последовательно борется с террористическими организациями на территории страны, активно занимается достижением мирного урегулирования, восстановлением этого государства. Мы не создаем фейковые аккаунты, прикрываясь детскими образами, мы проводим реальную работу", — отметила Захарова.

"Вчера в Санкт-Петербург бортом Минобороны России был доставлен тяжело больной семилетний сирийский мальчик Юсеф. Он страдает от тяжелой формы лейкоза. Его ждет серьезное лечение, пересадка костного мозга, долгий период реабилитации, физической, психологической. На рисунках мальчика — военные действия, в глазах постоянная грусть", — сказала дипломат во время брифинга в четверг.

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