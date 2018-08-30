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Общество

Ушли и не вернулись: в России ежедневно в среднем пропадают 16 детей

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© РИА Новости / Александр СеливановПерейти в фотобанкКурсанты МЧС во время поиска пропавших детей. Архивное фотоКурсанты МЧС во время поиска пропавших детей. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Селиванов
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Более 3 тысяч детей пропали без вести за первые полгода 2018 года, что почти на 13% меньше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД РФ.

Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Россияне стали реже пропадать без вести

Генеральная ассамблея ООН своей резолюцией от 21 декабря 2010 года выразила серьезную обеспокоенность увеличением числа насильственных или недобровольных исчезновений в различных районах мира, включая арест, задержание и похищение. Той же резолюцией ассамблея объявила 30 августа Международным днем жертв насильственных исчезновений.

Полицейская статистика и данные волонтеров

"В первом полугодии 2018 года органами внутренних дел РФ объявлено в розыск более 3 тысяч несовершеннолетних, пропавших без вести, что на 12,8% меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года", — пояснили в пресс-центре в ответ на запрос РИА Новости.

Таким образом, ежедневно в России в среднем пропадают 16 детей.

Поисковая группа во время розыска пропавшего ребенка. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"Найден, жив. Найден, погиб". Как пропадают дети

В пресс-центре добавили, что часть из пропавших детей была найдена, точное число в ведомстве не озвучили. Руководитель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев считает, что подобная статистика не может вызывать полной уверенности. По его словам, в некоторых регионах РФ статистика МВД по пропавшим без вести меньше, чем количество заявок, которые поисковый отряд получает на пропавших в лесу.

"Мы не знаем, что именно идет в статистику, она не вызывает у меня никакой уверенности. Мы не знаем, сколько людей пропадает в природной среде, в городе, сколько из взрослых пропавших страдают старческими заболеваниями, связанными с потерей памяти, сколько людей из пропавших заканчивают жизнь самоубийством, а также сколько, например, детей теряются в природе, городе, какие у них заболевания", — пояснил Сергеев.

Он добавил, что в 2018 году поисковый отряд получил около 9 тысяч заявок о пропавших без вести. По словам Сергеева, "Лиза Алерт", напротив, не регистрирует какого-либо уменьшения пропавших людей. По его оценке, доля найденных живыми детей до 14 лет превышает 95%, так как их ищут "с большей дозой ответственности".

В июле 2018 года глава МВД РФ Владимир Колокольцев на первом Всероссийском форуме поисково-спасательных отрядов в Подмосковье отметил, что министерство в каждом втором российском регионе уже заключило соглашение о совместной работе с волонтерскими организациями по поиску пропавших людей. По его словам, в 2017 году при содействии волонтеров найдены несколько тысяч человек, треть из них — дети.

© РИА Новости / Сергей МамонтовВолонтеры движения "Лиза Алерт"
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Волонтеры движения "Лиза Алерт"

Громкие случаи в России

За последние годы в России произошло несколько резонансных случаев пропажи без вести детей, за которыми следила практически вся страна. К сожалению, не все из них заканчивались благополучно. В середине марта 2018 года в Сочи пропала пятилетняя Вероника Тришкина, почти двое суток ее искали более тысячи человек. Позже стало известно, что девочка найдена мертвой, а в убийстве сознался ее отчим, задержанный после бегства в хостеле на границе с Абхазией.

Найденные дети
© Фото : предоставлено ВПСО "Ангел" и ПСО "Лиза Алерт"
"Мы всегда ищем живых": специалисты и волонтеры о поисках пропавших детей

Также на юге страны, уже в Волгоградской области, в середине сентября 2017 года не вернулась домой после прогулки на детской площадке пятилетняя жительница города Калач-на-Дону. Тело ребенка нашли через неделю в хозяйственной постройке рядом с гаражным боксом. По подозрению в убийстве был задержан 55-летний владелец строения – дедушка подруги убитой девочки, признавший свою вину.

Десятилетняя Вера Захарова пропала без вести в Приамурье 8 сентября 2014 года по дороге из школы домой. Следователи опросили и допросили более двух тысяч человек. В апреле 2015 года неподалеку от Белогорска местные рыбаки нашли школьную сумку, подходящую под описание сумки пропавшей. При осмотре территории были обнаружены человеческие останки. Экспертиза показала, что фрагменты тела принадлежат пропавшей Вере с вероятностью 99,9999%. По подозрению в убийстве был задержан дядя Веры, который сначала написал явку с повинной, но после не признавал вину и отказался от дачи показаний. В марте 2017 года присяжные оправдали мужчину.

Криминал нередко становится частью историй о пропажах без вести детей, но иногда они не доходят до дома просто из-за невнимательности или любопытства.

Поисковая операция. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Куда уходят дети: будни поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"

В январе 2018 года двух мальчиков, девяти и шести лет, которые не вернулись из школы в Мордовии, нашли в лесу в 14 километрах от дома. Выяснилось, что дети после школы побежали в лес за собакой и заблудились. Школьников госпитализировали с общим переохлаждением, но их жизнь уже была вне угрозы.

В Туве же пятеро детей 10-14 лет сами сориентировались в тайге и смогли найти дорогу домой. Случай произошел год назад, ребята ушли в лес за кедровыми шишками и не вернулись. На поиски из Красноярска вылетел Ми-8 с собаками и спасателями. Детей искали более 80 человек, техника и беспилотные аппараты. В итоге дети смогли самостоятельно выйти к населенному пункту.

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