В России продлили эксперимент по маркировке лекарств

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении эксперимента по маркировке лекарственных препаратов на 2019 год, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

"В целях обеспечения информационной и технической поддержки приоритетного проекта в переходный период до введения обязательной маркировки лекарственных препаратов подписанным постановлением срок проведения эксперимента продлен на 2019 год", — говорится в справке к документу.

В справке указано, что эксперимент планировалось завершить 31 декабря 2018 года, однако маркировка всех лекарств станет обязательной с 1 января 2020 года.

"В связи с этим у участвующих в эксперименте федеральных органов исполнительной власти нет правовых оснований для информационной и технической поддержки информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов в 2019 году, в том числе регистрации новых участников эксперимента и операций", — поясняется в справке.

В России с 1 февраля 2017 года начался эксперимент по маркировке лекарственных препаратов на добровольной основе для ограниченного набора препаратов (преимущественно из перечня семи высокозатратных нозологий).