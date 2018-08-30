Таможенные штрафы теперь можно оплатить через интернет

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Портал госуслуг стал принимать оплату таможенных штрафов, рассказали "Известиям" в Федеральной таможенной службе (ФТС) РФ.
По ее сведениям, погасить штрафы теперь можно через любой банк или платежный сервис, подключенный к госинфосистеме о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Для оплаты достаточно вбить уникальный идентификатор начислений (УИН).
"Например, в случае выявления инспекторами ФТС "в рамках контроля за международными автомобильными перевозками" превышения допустимого веса перевозимых транспортными средствами грузов", — отмечает газета.
Издание напоминает, что сотрудники таможни, согласно главе 16 КоАП РФ, могут выписать штраф, например, за недекларирование или недостоверное декларирование ввезенных товаров. В таком случае денежное наказание составит от одной второй до двухкратного размера стоимости товаров с конфискацией или без. Это распространяется как на граждан, так и на юридических лиц.