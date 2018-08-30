Таможенные штрафы теперь можно оплатить через интернет

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Портал госуслуг стал принимать оплату таможенных штрафов, рассказали "Известиям" в Федеральной таможенной службе (ФТС) РФ.

"На портале госуслуг gosuslugi.ru теперь можно оплатить таможенные штрафы… Для этого достаточно ввести в форму на сайте код с квитанции об оплате. Речь, например, о штрафах за ввоз недекларированных товаров, несвоевременную подачу отчетности в ФТС и другие нарушения", — пишет газета.

По ее сведениям, погасить штрафы теперь можно через любой банк или платежный сервис, подключенный к госинфосистеме о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Для оплаты достаточно вбить уникальный идентификатор начислений (УИН).

Однако, как поясняет издание, в ФТС уточнили, что даже при ранней онлайн-оплате таможенных взысканий граждане не могут рассчитывать на скидку 50%, как со штрафами ГИБДД. Оплатить со скидкой можно только штрафы от таможенных органов за отдельные нарушения в области дорожного движения.

"Например, в случае выявления инспекторами ФТС "в рамках контроля за международными автомобильными перевозками" превышения допустимого веса перевозимых транспортными средствами грузов", — отмечает газета.

Издание напоминает, что сотрудники таможни, согласно главе 16 КоАП РФ, могут выписать штраф, например, за недекларирование или недостоверное декларирование ввезенных товаров. В таком случае денежное наказание составит от одной второй до двухкратного размера стоимости товаров с конфискацией или без. Это распространяется как на граждан, так и на юридических лиц.