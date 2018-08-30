Россияне стали реже пропадать без вести

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Число пропавших без вести России за первые полгода 2018 года снизилось на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составило более 18 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД в ответ на запрос РИА Новости.
"Например, мы не получаем обращения по лесу в Новой Москве с прошлого года, они приходят непосредственно от родственников напрямую, а не от служб. В то же время в Московской области мы получаем обращения от служб напрямую, получаем их очень оперативно", — подчеркнул Сергеев.
В июле глава МВД Владимир Колокольцев на первом Всероссийском форуме поисково-спасательных отрядов в Подмосковье отметил, что министерство в каждом втором российском регионе уже заключило соглашение о совместной работе с волонтерскими организациями по поиску пропавших людей. По его словам, в 2017 году при содействии волонтеров найдены несколько тысяч человек, треть из них — дети.
Генассамблея ООН своей резолюцией от 21 декабря 2010 года выразила серьезную обеспокоенность увеличением числа насильственных или недобровольных исчезновений в различных районах мира, включая арест, задержание и похищение. Той же резолюцией Ассамблея объявила 30 августа Международным днем жертв насильственных исчезновений.