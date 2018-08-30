Россияне стали реже пропадать без вести

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Число пропавших без вести России за первые полгода 2018 года снизилось на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составило более 18 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД в ответ на запрос РИА Новости.

В пресс-центре не уточнили, сколько пропавших без вести людей было в итоге найдено. По данным ведомства, в первом полугодии 2018 года доля разыскиваемых детей составила 16,6% от общего числа пропавших без вести. За шесть месяцев 2017 года этот показатель составлял 17,3%. Как сообщил агентству руководитель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев, в 2018 году отряд получил около девяти тысяч заявок о пропавших без вести. По его словам, "Лиза Алерт", напротив, не регистрирует какого-либо уменьшения числа пропавших людей.

Почти 2,2 тысячи заявок в 2018 году приходится на Москву. Сергеев добавил, что в некоторых регионах "Лиза Алерт" получает обращения от силовых ведомств напрямую, а где-то только от самих родственников пропавших, что, как считает руководитель отряда, влияет на оперативность и эффективность поисков.

"Например, мы не получаем обращения по лесу в Новой Москве с прошлого года, они приходят непосредственно от родственников напрямую, а не от служб. В то же время в Московской области мы получаем обращения от служб напрямую, получаем их очень оперативно", — подчеркнул Сергеев.

В июле глава МВД Владимир Колокольцев на первом Всероссийском форуме поисково-спасательных отрядов в Подмосковье отметил, что министерство в каждом втором российском регионе уже заключило соглашение о совместной работе с волонтерскими организациями по поиску пропавших людей. По его словам, в 2017 году при содействии волонтеров найдены несколько тысяч человек, треть из них — дети.

Генассамблея ООН своей резолюцией от 21 декабря 2010 года выразила серьезную обеспокоенность увеличением числа насильственных или недобровольных исчезновений в различных районах мира, включая арест, задержание и похищение. Той же резолюцией Ассамблея объявила 30 августа Международным днем жертв насильственных исчезновений.