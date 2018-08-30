"Никогда не буду с тян". Аутист попал под статью 282 за оскорбление женщин

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Анастасия Гнединская. В Калининградской области аутиста обвинили в экстремизме из-за цитаты, оскорбляющей женщин. Еще в 2014-м Артур Смирнов разместил в соцсети "ВКонтакте" несколько картинок и подписи к ним. Спустя два года к нему домой пришли с обыском. Следствие длилось еще полтора. За это время лингвисты исключили из материалов дела ряд изображений, а психиатры признали, что в момент публикации молодой человек не осознавал опасности своих действий. Однако, несмотря на это, 20 августа Артуру предъявили обвинение по части первой статьи 282 "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". За одно высказывание и иллюстрацию к нему Смирнову грозит до пяти лет лишения свободы.

Оскорбление "тян"

Двадцать девятого декабря 2016 года на работу к преподавателю-дефектологу Инге Смирновой, маме Артура, пришли оперативники. Они показали ордер на обыск и попросили проехать к ней домой. Из квартиры изъяли всю технику, даже неработающий телефон, его Инга использовала в качестве будильника. Смирновой объяснили, что ее сына подозревают в экстремизме из-за картинок и цитат, которые он разместил в соцсети.

"Я пыталась обратить внимание на то, что он аутист, состоит на учете в психиатрической клинике. Но на мои слова не отреагировали ни оперативники, ни следователь, к которому мы явились на следующий день", — вспоминает Инга.

Сейчас Артуру 27 лет. В четыре года у него диагностировали синдром Аспергера, одну из форм аутизма. На интеллектуальном развитии молодого человека это не отразилось, до недавнего времени он учился на программиста в Балтийском федеральном университете им. И. Канта. Но, как и большинство людей с таким заболеванием, Артур испытывает сложности в общении. Особенно с противоположным полом.

"Он не считывает эмоций, не понимает подтекста фраз. Например, когда был маленьким, над ним глумилась одна женщина. Она не говорила, что он дурак прямым текстом, оскорбляла завуалированно, — рассказывает Инга. — А сын не понимал этого, все время подходил к ней обниматься. Мне объяснял: "Но она ведь золотая". Это потому, что у нее было много золотых украшений. Он вообще людей в детстве не называл по именам. Говорил: "меня ударил сиреневый мальчик" или "меня обидела желтая девочка". Просто на ребятах были надеты кофты соответствующих цветов".

Били Артура в детстве часто, особенно старались девочки. Может, поэтому, предполагает Инга, сын и затаил обиду на женщин: "Один из самых неприятных инцидентов произошел, когда он учился в восьмом классе. На Валентинов день решил сделать подарок девочке, в которую был влюблен. Та презент приняла, а потом подговорила своего приятеля, чтобы он избил Артура. Тогда ему сломали нос".

Смирнова не скрывает: картинки, на которые обратили внимание следователи, Артур запостил в группе "Ненависть к женщине", он сам создал ее. "Однако на это сообщество были подписаны всего шесть пользователей, причем у троих были "мертвые" странички", — утверждает мама Артура.

Когда ей наконец-то показали крамольный контент, она, филолог по образованию, даже не сразу поняла, о чем идет речь. "Например, в одной из фраз говорится: "Если тян имеет хотя бы одну из нижеперечисленных характеристик, то она является биомусором". Только покопавшись в интернете, я поняла, что "тян" на интернет-сленге — девушка", — объясняет собеседница.

Еще одна фраза начинается так: "Тред уже пуст и паста старая, но хочется написать пару букв по поводу отношений и тян в частности…"

"Думаю, из этой фразы мало кто поймет, что имеется в виду, и бросит читать, — комментирует Инга. — Да и вообще, таких глупых цитат в соцсетях много. Сын утверждает, что просто скопировал их к себе на страницу с другого форума. Но почему-то следователи обратили внимание именно на моего сына-инвалида, который, может, и не до конца понимал значение всех сленговых словечек".

Обвинительное заключение и текст лингвистической экспертизы Смирнова предоставила в распоряжение РИА Новости. Фразы (изначально их было три) действительно оскорбительные. Например, в одной из них женщин сравнивают с животными, желают им заболеть раком матки. В другой говорится об ограниченности женского пола — якобы среди их интересов только "мещанские пристрастия вроде одежды, косметики, драгоценностей и секса".

В качестве иллюстраций взятая из интернета картинка, на которой мужчина дает пощечину девушке. По запросу "пощечина" мы нашли десятки похожих.

"Да, я понимаю, фразы эти неприятны, сына я не оправдываю, — говорит Инга. — Но мне кажется, взрослый человек эти цитаты и дочитывать бы до конца не стал. Подумал бы: "Как парню не повезло, как же его женщины обидели". И все. Ведь видно, что сын выплескивал обиду, у него не было цели разжигать ненависть или вражду. Например, в одной из фраз было такое предложение: "Я никогда не буду с тян".

Ищите женщину

Полтора года сомнительный контент был в свободном доступе, однако к нему не возникало претензий ни со стороны правоохранительных органов, ни у службы безопасности соцсети. Только в 2016-м в отношении Артура инициировали доследственную проверку. Смирнова связывает это с конфликтом, произошедшим между ее сыном и преподавательницей университета. Кстати, учился Артур на кафедре компьютерной безопасности.

"Математику у них вела молодая педагог. Сыну она нравилась, возможно, он оказывал ей знаки внимания и был слишком навязчив, у аутистов такое бывает. Она же, скорее всего, не могла его отшить, не хотела показаться невоспитанной. Потом на одной из лекций она рассказала обидную историю, героем которой был молодой человек. Имени не назвала, но в персонаже все студенты узнали Артура. Наверное, после этого сын затаил обиду на преподавателя. А еще спустя несколько месяцев она вышла замуж. Он это воспринял как окончательное предательство и начал писать ей оскорбительные личные сообщения в соцсети".

Мать Смирнова предполагает: именно по заявлению педагога страничку Артура начали шерстить оперативники.

Дело расследовали полтора года, за это время сменились четыре следователя. "Все предлагали ему признать вину. Один посетовал, что вместо того, чтобы заниматься расследованием убийств и изнасилований, он занимается "какульками". Ну тогда закройте дело, раз это "какульки"!" — в сердцах бросает Инга.

Лингвистическая экспертиза установила, что в текстах "содержатся высказывания, направленные на унижение достоинства группы лиц по признакам пола (женщин)". Но позднее две цитаты из дела исключили "за отсутствием состава преступления". В обвинительном заключении фигурирует только одно "графическое изображение с текстом", как раз то, в котором женщину сравнивают с собакой.

Пока лингвисты изучали цитаты, самого Артура направили сначала на амбулаторную, а потом на стационарную психолого-психиатрическую экспертизу. В больнице, утверждает мать Артура, парню серьезно подорвали здоровье: "До этого он на постоянной основе принимал антидепрессанты, но в условиях стационара их отменили. Из-за резкого окончания приема препаратов началась ломка. Сын был настолько подавлен, что однажды передал мне записку, в которой говорилось, что он хочет покончить с собой. Я даже из больницы забирать его не решалась, попросила продержать его две недели и провести курс лечения".

Экспертиза подтвердила у Артура синдром Аспергера и установила, что в "период времени, относящийся к инкриминируемому деянию, Смирнов А. С. не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими".

Несмотря ни на что, 20 августа молодому человеку предъявили обвинение в экстремизме.

"После этого у сына начались навязчивые состояния, — переживает мать. — Через каждые две секунды он может повторять одну и ту же фразу. Вчера, ложась спать, шептал: "Это неправда, неправда". Я не оправдываю его, просто не понимаю, какой из аутиста может быть экстремист? Ведь в некоторых вопросах он просто как ребенок!"

На днях Инга опубликовала петицию, которую подписали уже 130 тысяч человек. Под ней больше 200 комментариев. Правда, не все однозначные. Например, одна из участниц дискуссии утверждает, что Артур "уже давно травил женщин" на известном форуме.

"Беспомощны в социальном плане"

Как объяснила РИА Новости судебный психолог Екатерина Сергеева, в последнее время в России достаточно много уголовных процессов, где в качестве обвиняемых фигурируют люди с аутизмом или с задержкой психического развития.

"Буквально несколько недель назад я участвовала в рассмотрении дела, фигурантом которого был парень с аутизмом, его обвиняли в распространении наркотиков. В мессенджер ему пришло сообщение с предложением подзаработать. Он очень хотел иметь свои деньги, поэтому согласился. "Работа" заключалась в оборудовании закладок с наркотиками. Причем поймали молодого человека, когда он пытался соорудить одну из закладок на детской площадке на глазах у мамочек. О чем это говорит? О том, что он явно не осознавал общественную опасность своих деяний, — считает Сергеева. — Дело в том, что у таких людей обычно ограничен социальный опыт. Например, этот парень никогда не сталкивался с наркотиками, для него организация закладок была некоей игрой, как секретики, которые он прятал в детстве".

Кроме того, страдающие аутизмом не считывают подтекст фразы, напоминает Екатерина: "Раз ему предложили поработать, он воспринимал это как благую деятельность, ведь все люди ходят на работу. В итоге суд прислушался к нашим аргументам и назначил ему наказание сроком на три года вместо двенадцати с половиной, которые требовало обвинение".

По словам психолога, руководителя центра реабилитации инвалидов "Наш солнечный мир" Игоря Шпицберга, при оценке поведения людей с синдромом Аспергера специалисты сталкиваются со сложной коллизией: "Такой человек может одновременно обладать высоким интеллектом, но при этом быть беспомощным в социальном плане. Так, одна женщина с аутизмом выпустила книгу-путеводитель, в которой подробно объяснила, как таким же, как она, девушкам понять, что за ними ухаживают молодые люди".

Другой яркий пример: если в метро у человека с аутизмом спросить, выходит ли он на следующей остановке, он ответит "нет". Но не уступит дорогу, продолжит стоять. "Просто они не понимают, что у этой фразы есть еще и скрытый контекст: подвиньтесь, дайте пройти", — объясняет Шпицберг.

Психолог подчеркивает: когда мы оцениваем поступки людей с аутизмом с точки зрения их ответственности, сталкиваемся с уровнем понимания, больше свойственным подросткам. "Молодые люди тоже еще не очень хорошо осознают, какое поведение допустимо, а какое — нет, но бывают резки в своих суждениях. Надо ли их судить за противоправные деяния? Конечно. Однако при вынесении приговора не нужно забывать о личностных особенностях".

РИА Новости запросило комментарий в Следственном комитете, но оперативно его предоставить не смогли.