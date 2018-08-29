Собянин наградил учреждения и организации за благоустройство Москвы

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду вручил благодарственные письма учреждениям и лучшим организациям столицы, реализующим городские программы по комплексному благоустройству Москвы.

"Сегодня мы говорим, что Москва изменилась к лучшему, и это действительно так. Эти изменения произошли не только внешне, но и внутри нас самих. Мы по-другому стали относиться к своему любимому городу, и город раскрылся перед нами, улыбаясь новыми фасадами, прекрасным освещением, отремонтированными улицами, освещенными витринами. И огромная заслуга в том, что это произошло, — людей, которые сидят в этом зале, и ещё десятков и десятков тысяч, которые реально работали не покладая своих рук, несмотря на все трудности и сложности. Я хотел бы сказать вам огромное спасибо за то, что мы вместе с вами прошли этот путь", — сказал Собянин на церемонии награждения в Государственном Кремлевском дворце.

Так, в частности, награды в различных номинациях получили префектура Центрального административного округа Москвы, управы районов Бирюлёво Восточное, Тёплый стан и Крылатское, коллектив столичного департамента капитального ремонта, "Мосремонт", "Мосводоканал", "МОЭСК", а также "Жилищник" и "Автомобильные дороги" нескольких районов Москвы.

Собянин также отметил, что в 2018 году в Москве были построены, реконструированы и заново созданы около 80 парков и скверов, отремонтированы тысячи дворов и подъездов, открыты новые пешеходные улицы. По его словам, город прошёл знаковый и серьёзный этап в развитии.

"Стало очень обыденным открывать новые парки и скверы, пешеходные дороги. Я хочу напомнить вам о совсем недавней истории, когда каждое такое событие, каждый метр благоустройства давался с боем. С какой неохотой расставались со своими местами многочисленные ларьки, которые высились уже в два и три этажа, с какой неохотой соглашались на снос незаконных строений, которые возникали на выходах станций метро и бульварах. Это была настоящая война, когда владельцы незаконной рекламы, завесив все исторические здания, с большой неохотой и сопротивлением уходили с этих объектов", — сказал Собянин, упомянув также расчистку столичных улиц и тротуаров от автомобилей и благоустройство центральных улиц Москвы.

Мэр подчеркнул, что на этом благоустройство города не закончится и впоследствии будет приходить во все районы столицы.

"Сегодня, встречаясь с огромным количеством людей, получаю от них запрос, чтобы мы с вами не останавливались и приходили в районы: как мы комплексно обустроили центр, комплексно обустраивать и каждый район Москвы. Мы создаём программу под названием "Мой район", которая воплотит в себя лучшие практики и идеи, которые мы приобрели во время предыдущих лет работы. Я уверен, что каждый район Москвы будет прекрасен и неповторим", — заключил Собянин.