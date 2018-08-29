Собянин подписал указ о бесплатном проезде в столичных электробусах

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о бесплатном проезде в электробусах в сентябре, соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы.

Ранее Собянин сообщал, что первые электробусы выйдут в Москве раньше запланированного срока, 1 сентября, по маршруту от ВДНХ до Алтуфьево. Он также отмечал, что первый месяц проезд будет бесплатным.

"Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы обеспечивает утверждение перечня маршрутов регулярных перевозок, по которым проезд пассажиров и провоз багажа в электробусах осуществляется без взимания платы в период с 1 по 30 сентября 2018 года", — говорится в распоряжении мэра.

Контроль за выполнением распоряжения возложен на руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.