Собянин подписал указ о бесплатном проезде в столичных электробусах

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о бесплатном проезде в электробусах в сентябре, соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы обеспечивает утверждение перечня маршрутов регулярных перевозок, по которым проезд пассажиров и провоз багажа в электробусах осуществляется без взимания платы в период с 1 по 30 сентября 2018 года", — говорится в распоряжении мэра.
Контроль за выполнением распоряжения возложен на руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.