В Москве на ВДНХ открыли круглосуточную читальню

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Уличную читальню, которая будет доступна москвичам круглосуточно, открыли на ВДНХ, сообщается на сайте пресс-службы мэра Москвы в среду.

"Читать на природе, обмениваться книгами и заряжать мобильные устройства теперь можно в новой уличной читальне, которая открылась на ВДНХ около строения №230 на Кольцевой дороге", — говорится в сообщении.

Отмечается, что уникальный объект создан совместно с проектом "Библиотеки северо-востока Москвы". На данный момент гостям читальни доступно несколько десятков книг, но их ассортимент будет постоянно расти. "Каждый желающий может принести уже прочитанные книги, тем самым пополнив фонды новой библиотеки", — уточняется в сообщении.

В пресс-службе мэра Москвы отметили, что необычный дизайн читальни выполнен в виде деревянного куба и разработан резидентом парка ремесел ВДНХ — архитектурно-производственной мастерской "Uniquely". Комфортная обстановка ожидает посетителей в новом столичном пространстве: читальня оборудована удобной подсветкой, эргономичными скамейками и зарядными устройствами для мобильных телефонов.