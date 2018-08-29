МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Наказанием за увольнение работников в предпенсионном возрасте могут стать штраф до 200 тысяч рублей или зарплата за 18 месяцев, сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Будем базироваться на статье за необоснованное увольнение женщины по мотивам беременности или имеющей детей до трёх лет… Это штраф до 200 тысяч рублей или зарплата за 18 месяцев", — сказала Голикова.

При этом, по ее словам, введение уголовной ответственности за увольнение сотрудников в предпенсионном возрасте надо обсуждать с работодателями и профсоюзами.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Путин предложил наказывать за увольнение пожилых работников

Президент РФ Владимир Путин в среду, выступая с телеобращением к россиянам, отметил, что считает необходимым ввести в России административную и даже уголовную ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста.