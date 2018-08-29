На Казанской ТЭЦ-1 запустили новый энергоблок

КАЗАНЬ, 29 авг — РИА Новости. Новая парогазовая установка мощностью 230 МВт запущена на Казанской ТЭЦ-1 в среду с участием министра энергетики РФ Александра Новака и президента Татарстана Рустама Минниханова.

"Мы видим, что здесь реализована на самом высоком уровне культура производства, используются самые инновационные, современные технологии, которые позволяют говорить об экологичности: 218 граммов условного топлива на киловатт-час будет тратиться, это в полтора раза практически меньше, чем в среднем по России. Это говорит о том, что это высокоэффективное оборудование, высокоэффективная станция", — сказал Новак на торжественной церемонии в честь запуска нового блока.

По его словам, сегодняшнее событие значимо не только для Татарстана, но и в целом для российской энергетики, поскольку создает новые условия для развития страны, республики, привлечения бизнеса, инвестиций.

"Сегодня республика серьезно развивает новые производства, и то, что наши энергетические мощности неконкурентны, мешает развитию. Без модернизации сегодня мы являемся дефицитным по энергии регионом, хотя имеем мощности значительно большие, чем потребляем. Только системная модернизация наших энергообъектов позволит нам быть конкурентными", — сказал президент Татарстана.

Объект включен в перечень генерирующих объектов, с использованием которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности (ДПМ). Проект стал вторым на территории республики, осуществленным по программе ДПМ. В декабре 2014 года энергоблок ПГУ-220 МВт был сдан на Казанской ТЭЦ-2. Вложенные в такие проекты инвестиции будут возвращаться с оптового рынка электроэнергии и мощности.

Энергоблок ПГУ-230 МВт на Казанской ТЭЦ-1 — первый инвестиционный проект в области электроэнергетики, включенный в федеральную программу поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории республики на основе проектного финансирования, которая предусматривает предоставление государственных гарантий и льготное кредитование проектов, имеющих высокую социально-экономическую значимость для страны.

Общая стоимость проекта составила 15,6 миллиарда рублей, из них 11,1 миллиарда рублей — кредитные средства Газпромбанка. КПД новой установки — 52% (старой генерации — 33%). Эффект от реализации проекта по увеличению генерирующих мощностей Казанской ТЭЦ-1 позволит усилить энергобезопасность Казани и ликвидировать энергодефицит столичного узла.

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