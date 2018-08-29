Роскомнадзор готов стать посредником между "Яндексом" и "Газпром-медиа"

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Роскомнадзор надеется, что сервис "Яндекс. Видео" урегулирует с "Газпром медиа" вопрос по контенту до начала блокировки сервиса, и готов содействовать диалогу поисковика и медиахолдинга, заявил РИА Новости замглавы надзорного ведомства Вадим Субботин.

"Яндекс" в среду заявил, что считает необоснованными определения Мосгорсуда по прекращению доступа к пиратскому контенту в поисковой выдаче и будет обжаловать решение суда.

"Мы готовы наладить их взаимодействие и оказать содействие в вещах консультационных. Мы надеемся, что вопрос с Яндексом и компанией "Газпром Медиа" разрешится до того, как мы вынуждены будем разослать решение операторам связи о блокировке", — сказал Субботин.

В минувшую пятницу Московский городской суд удовлетворил заявление телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2×2, "Супер" к "Яндексу" и постановил принять предварительные обеспечительные меры в отношении нелегального распространения контента через поисковую выдачу. Речь идет о нелегальном размещении сериалов "Домашний арест", "Вне игры", шоу "Мистические истории" и анимационного сериала "Осторожно земляне", сообщал "Газпром-медиа".

Роскомнадзор в понедельник направил Яндексу уведомления о необходимости прекращения доступа к пиратскому контенту на сервисе "Яндекс.Видео". Как сообщил РИА Новости Субботин, срок выполнения требования службы истекает в конце четверга, в случае невыполнения требований ведомство заблокирует сервис "Яндекс.Видео".