Роскомнадзор готов стать посредником между "Яндексом" и "Газпром-медиа"

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Роскомнадзор надеется, что сервис "Яндекс. Видео" урегулирует с "Газпром медиа" вопрос по контенту до начала блокировки сервиса, и готов содействовать диалогу поисковика и медиахолдинга, заявил РИА Новости замглавы надзорного ведомства Вадим Субботин.
"Мы готовы наладить их взаимодействие и оказать содействие в вещах консультационных. Мы надеемся, что вопрос с Яндексом и компанией "Газпром Медиа" разрешится до того, как мы вынуждены будем разослать решение операторам связи о блокировке", — сказал Субботин.
В минувшую пятницу Московский городской суд удовлетворил заявление телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2×2, "Супер" к "Яндексу" и постановил принять предварительные обеспечительные меры в отношении нелегального распространения контента через поисковую выдачу. Речь идет о нелегальном размещении сериалов "Домашний арест", "Вне игры", шоу "Мистические истории" и анимационного сериала "Осторожно земляне", сообщал "Газпром-медиа".
Роскомнадзор в понедельник направил Яндексу уведомления о необходимости прекращения доступа к пиратскому контенту на сервисе "Яндекс.Видео". Как сообщил РИА Новости Субботин, срок выполнения требования службы истекает в конце четверга, в случае невыполнения требований ведомство заблокирует сервис "Яндекс.Видео".