Пенсионные изменения должны быть согласованы с обществом, заявил Медведев

ГОРКИ, 29 авг — РИА Новости. Характер изменений в пенсионную систему должен быть взвешенным и согласован властью с обществом, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Состоялись дискуссии, порой весьма жесткие, но такой диалог был необходим, о чем, собственно, только что сказал президент Владимир Владимирович Путин. Очень важно, чтобы взвешенный характер преобразований был достигнут совместными усилиями власти и общества. Правительство, естественно, как автор законопроекта, самым внимательным образом следило за ходом обсуждения и принимало максимальное участие в этой непростой и очень важной работе", — сказал он, комментируя сделанное обращение президентом по изменениям в пенсионное законодательство.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.