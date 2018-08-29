Москва инвестировала в ремонт театров около 30 миллиардов рублей

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Около 30 миллиардов рублей было инвестировано в ремонт и оборудование театров столицы РФ за последние пять лет, об этом на заседании Совета директоров и художественных руководителей театров заявил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

"За последние пять лет город инвестировал до 30 миллиардов рублей в различные театральные объекты, оборудование. Это колоссальная цифра", — сказал Кибовский.

Он отметил, что в 2011 году около 80% театров нуждались в техническом обновлении; за минувший срок 75 помещений и объектов для 25 театров были отремонтированы, у них появились новые площадки.

В ближайшее время, пояснил Кибовский, 80% московских театров "будет в порядке".