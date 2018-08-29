"Яндекс" обжалует решение суда по прекращению доступа к пиратским ресурсам

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. "Яндекс" считает необоснованными определения Мосгорсуда по прекращению доступа к пиратскому контенту в поисковой выдаче, будет обжаловать решение суда, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Московским городским судом были вынесены определения, кардинально противоречащие его собственной ранее сложившейся практике по этому вопросу. Что ещё хуже, они не решают проблемы спорного контента, так как ресурсы с таким контентом будут доступны в других поисковых системах, социальных сетях и так далее", — сказал представитель "Яндекса".
В минувшую пятницу Московский городской суд удовлетворил заявление телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2×2, "Супер" к "Яндексу" и постановил принять предварительные обеспечительные меры в отношении нелегального распространения контента через поисковую выдачу. Речь идет о нелегальном размещении сериалов "Домашний арест", "Вне игры", шоу "Мистические истории" и анимационного сериала "Осторожно земляне", сообщал "Газпром-медиа".
Роскомнадзор в понедельник направил "Яндексу" уведомления о необходимости прекращения доступа к пиратскому контенту на сервисе "Яндекс.Видео". Как сообщил РИА Новости замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, срок выполнения требования службы истекает в конце четверга, в случае невыполнения "Яндексом" требований ведомство заблокирует сервис "Яндекс.Видео".