"Яндекс" обжалует решение суда по прекращению доступа к пиратским ресурсам

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. "Яндекс" считает необоснованными определения Мосгорсуда по прекращению доступа к пиратскому контенту в поисковой выдаче, будет обжаловать решение суда, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

В "Яндексе" напомнили, что в соответствии с федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" пиратский контент блокируется на стороне владельца сайта и на так называемых зеркалах этого сайта. "Требования блокировки не распространяются на поисковики. Система работает так уже давно", — отметили в компании.

"Московским городским судом были вынесены определения, кардинально противоречащие его собственной ранее сложившейся практике по этому вопросу. Что ещё хуже, они не решают проблемы спорного контента, так как ресурсы с таким контентом будут доступны в других поисковых системах, социальных сетях и так далее", — сказал представитель "Яндекса".

"Мы считаем требования в наш адрес необоснованными и не соответствующими законодательству и будем обжаловать определения Московского городского суда. Как поисковая система Яндекс работает в полном соответствии с законодательством", — добавили в пресс-службе компании.

В минувшую пятницу Московский городской суд удовлетворил заявление телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2×2, "Супер" к "Яндексу" и постановил принять предварительные обеспечительные меры в отношении нелегального распространения контента через поисковую выдачу. Речь идет о нелегальном размещении сериалов "Домашний арест", "Вне игры", шоу "Мистические истории" и анимационного сериала "Осторожно земляне", сообщал "Газпром-медиа".

Роскомнадзор в понедельник направил "Яндексу" уведомления о необходимости прекращения доступа к пиратскому контенту на сервисе "Яндекс.Видео". Как сообщил РИА Новости замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, срок выполнения требования службы истекает в конце четверга, в случае невыполнения "Яндексом" требований ведомство заблокирует сервис "Яндекс.Видео".