Флористы отмечают рост закупочных цен на цветы в преддверии Дня знаний

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Флористы отмечают рост закупочных цен на цветы в преддверии начала учебного года в пределах 30% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщила РИА Новости пресс-секретарь службы доставки цветов "Флорист.ру" Гузель Низамиева.
5.0%Около пяти тысячи рублей
13.3%В районе десяти тысяч
22.7%10-20 тысяч
17.9%Более 20 тысяч
12.5%Подготовка продолжается
28.6%У меня нет детей
По ее словам, средняя стоимость букета на первое сентября в Москве и по области в этом году составит примерно 1,1-1,5 тысячи рублей. В регионах небольшой букет будет стоить от 900 рублей до 1 тысячи рублей.
"Насколько еще подорожают цветы по розничной цене, будет понятно ближе к празднику. К примеру, что касается подмосковных роз, то в прошлом году, цена на них в день первого сентября выросла на 12%. Как правило, крупные магазины стараются держать среднюю цену и повышают ее не более чем на 10-15%. Но, стоит учитывать, розничные магазины, палатки, цветочные ларьки могут увеличить цены до 100% в сам праздник", — заключили в компании.