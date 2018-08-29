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Общество

Путин выступит с обращением по пенсионным изменениям в полдень

(обновлено: 01:11 29.08.2018)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Владимир Путин в среду в полдень по московскому времени выступит с телеобращением по поводу изменения пенсионного законодательства. На выступление главы государства телекомпании отводят 35 минут.

Покупательница у камеры хранения в магазине сети Магнит
© РИА Новости / Николай Хижняк
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В понедельник Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию в Омске поднял эту тему и сообщил, что выскажет свои предложения 29 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затем сообщил, что формат телеобращения выбран из-за важности темы, а не ради рейтинга, который беспокойства не вызывает. По его словам, вопросы изменения пенсионного законодательства стали на совещании главной темой.

Путин обрисовал в целом ситуацию вокруг пенсионного законодательства, отметив, что острые дискуссии в обществе были ожидаемы, так как эта тема крайне чувствительна.

"Собственно говоря, это так было всегда и везде при проведении преобразований подобного рода. Именно всегда и именно везде", — сказал президент.

Отделение Пенсионного фонда в Симферополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Он сообщил, что внимательно следит за дискуссией. По его словам, все решения, которые связаны с обеспечением интересов граждан, прежде всего старших возрастов, их трудовых прав, медпомощи, социальной защиты, должны приниматься с опережением.

"Мы не можем руководствоваться известным принципом короля-солнца Людовика XIV, который как-то сказал: "После меня — хоть потоп". Мы не можем так поступать, если ответственно относимся к стране", — заявил президент.

Власти, по его словам, должны действовать осторожно, а не "механически и формально" при принятии решений о пенсионных изменениях. "Прошу при этом не забывать, что все наши решения будут касаться сотни миллионов людей и должны быть справедливыми, учитывать интересы граждан", — сказал Путин.

Мужчина на велосипеде в центре Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент призвал принимать во внимание различные жизненные ситуации, с которыми сталкиваются люди. По его словам, именно такое "человеческое измерение" должно быть в предлагаемых нормах.

Проект изменений пенсионного законодательства

Госдума 19 июля в первом чтении одобрила внесенный правительством законопроект об изменениях в пенсионное законодательство. Этот Документ предусматривает повышение возраста выхода на пенсию до 65 и 63 лет соответственно для мужчин и женщин.

Планируется, что преобразования начнутся в 2019 году и будут поэтапными. Госдума в первом чтении поддержала базовые положения законопроекта. До 24 сентября будут собирать различные поправки. Затем в нижней палате пройдут голосования во втором и третьем чтениях и рассмотрение законопроекта в Совете Федерации.

В правительстве пояснили необходимость изменений. Как отметили в кабмине, законопроект позволит поднять пенсии неработающих пенсионеров в 2019 году на тысячу рублей. К 2024-му году планируется, что выплата составит около двадцати тысяч рублей в месяц — это соответствует росту примерно на 35 процентов в сравнении с уровнем текущего года.

Парламентско-общественные слушания на тему: Совершенствование пенсионного законодательства проходят в Государственной думе РФ. 21 августа 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Эти нормы были установлены еще в 1930-х годах. Вопрос об изменениях обсуждается достаточно давно, их необходимость обуславливается выросшей продолжительностью жизни, а также невозможностью обеспечить достойную пенсию, когда число работающих в стране уменьшается, тогда как количество пенсионеров, напротив, растет. В настоящее время в большинстве государств пенсионный возраст находится на уровне 60-65 лет.

Путин ранее заявлял, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов по повышению пенсионного возраста, и россияне "ничего хорошего не видят" в том, что не смогут выйти на пенсию, когда планировали. Однако необходимо опираться на экономические оценки, и если ничего не менять, пенсионная система в будущем может лопнуть, отмечал он. Нынешняя планка была установлена еще в 1956 году, когда на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих, а продолжительность жизни составляла 67 лет, напомнил глава государства. Сейчас на каждого пенсионера приходится лишь двое работающих, а средняя продолжительность жизни увеличилась до 73-74 лет, объяснял он.

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Возраст выхода на пенсию в разных странах
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Asker Druzhban
в прямом эфире постараюсь посмотреть, и думаю многие захотят так сделать
00:29
29.08.2018
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