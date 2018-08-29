МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Владимир Путин в среду в полдень по московскому времени выступит с телеобращением по поводу изменения пенсионного законодательства. На выступление главы государства телекомпании отводят 35 минут.
Путин обрисовал в целом ситуацию вокруг пенсионного законодательства, отметив, что острые дискуссии в обществе были ожидаемы, так как эта тема крайне чувствительна.
"Собственно говоря, это так было всегда и везде при проведении преобразований подобного рода. Именно всегда и именно везде", — сказал президент.
"Мы не можем руководствоваться известным принципом короля-солнца Людовика XIV, который как-то сказал: "После меня — хоть потоп". Мы не можем так поступать, если ответственно относимся к стране", — заявил президент.
Власти, по его словам, должны действовать осторожно, а не "механически и формально" при принятии решений о пенсионных изменениях. "Прошу при этом не забывать, что все наши решения будут касаться сотни миллионов людей и должны быть справедливыми, учитывать интересы граждан", — сказал Путин.
Проект изменений пенсионного законодательства
Госдума 19 июля в первом чтении одобрила внесенный правительством законопроект об изменениях в пенсионное законодательство. Этот Документ предусматривает повышение возраста выхода на пенсию до 65 и 63 лет соответственно для мужчин и женщин.
Планируется, что преобразования начнутся в 2019 году и будут поэтапными. Госдума в первом чтении поддержала базовые положения законопроекта. До 24 сентября будут собирать различные поправки. Затем в нижней палате пройдут голосования во втором и третьем чтениях и рассмотрение законопроекта в Совете Федерации.
В правительстве пояснили необходимость изменений. Как отметили в кабмине, законопроект позволит поднять пенсии неработающих пенсионеров в 2019 году на тысячу рублей. К 2024-му году планируется, что выплата составит около двадцати тысяч рублей в месяц — это соответствует росту примерно на 35 процентов в сравнении с уровнем текущего года.
Путин ранее заявлял, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов по повышению пенсионного возраста, и россияне "ничего хорошего не видят" в том, что не смогут выйти на пенсию, когда планировали. Однако необходимо опираться на экономические оценки, и если ничего не менять, пенсионная система в будущем может лопнуть, отмечал он. Нынешняя планка была установлена еще в 1956 году, когда на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих, а продолжительность жизни составляла 67 лет, напомнил глава государства. Сейчас на каждого пенсионера приходится лишь двое работающих, а средняя продолжительность жизни увеличилась до 73-74 лет, объяснял он.