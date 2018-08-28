Собянин открыл ландшафтный парк "Митино" после благоустройства

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл во вторник после проведения комплексного благоустройства ландшафтный парк "Митино".

"Завершено благоустройство ландшафтного парка "Митино", большой зеленой территории среди огромного жилого района с населением почти 200 тысяч человек. Поздравляю жителей Митино с этим прекрасным событием в жизни района", — сказал Собянин.

Ландшафтный парк "Митино" общей площадью 140 гектаров расположен между путями Рижского направления МЖД, Новотушинским проездом, улицами Митинская, Барышиха, Пенягинская и Рословка. Комплексное благоустройство и озеленение ландшафтного парка завершилось в июле текущего года. На его территории обустроили семь спортивных и четыре детские площадки, здесь также появился скейт-парк, площадка для игры в пляжный волейбол и теннисный корт, обустроены подъемные тросы для катания, фонтан, всесезонная площадка с раздевалкой, трибунами и пунктом проката.

Зимой в парке будет работать каток с искусственным льдом площадью 4 тысячи квадратных метров, в весенне-летний период его планируется использовать в качестве фестивальной площадки. Специалисты также высадили в парке более 500 деревьев и около 3,5 тысячи кустарников, разбили около тысячи квадратных метров цветников, привели в порядок дорожки и тропинки на площади более 21 тысячи квадратных метров.

После работ в парке "Митино" появился музей археологии, здесь обустроили первый в городе археологический кластер, где все желающие смогут узнать о жизни древних поселений, посмотреть на курганы и городища XII века, познакомиться с предметами быта, которые использовали в первом тысячелетии до нашей эры.