Путин выступит с обращением по пенсиям в полдень среды‍

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Телеобращение президента Владимира Путина по вопросу изменений пенсионной системы выйдет в эфир в среду в полдень по московскому времени, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Телеобращение будет показано в 12:00 мск", — сказал Песков.

Путин выступит с телеобращением по поводу пенсионной реформы в среду в 12.00 по московскому времени. Каналы отводят на него 35 (!) минут эфирного времени pic.twitter.com/EQd2FnmtG5 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 августа 2018 г.

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Ранее во вторник Путин провел в Омске совещание, на котором обсуждался вопрос об изменениях в пенсионной системе. Глава государства сообщил, что детально сформулирует свою позицию по пенсионным изменениям и озвучит ее в среду.